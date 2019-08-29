【解放軍輪換】大批軍車多區出沒　新華社：駐港部隊第22次輪換

有軍車車隊在大潭道經過。(圖片來源：FB/柴灣人柴灣事)

解放軍車深夜抵港 香港警察護送

社交網站Facebook及通訊軟件Telegram多個平台，於今日(29日)凌晨開始，有不少市民上載圖片，可見有大量解放軍軍車，包括裝甲車、運兵車及拖車等，在全港多區出沒。當中包括觀塘繞道、東隧、大潭道、沙頭角公路、沙田等，途中亦有香港警察護送。車隊駛經時，其他車輛需暫時停下讓路。此外，有讀者在皇崗口岸發現多輛裝甲車結集。

新華社發稿：進駐香港以來第22次輪換行動

據新華社於今日凌晨3時56分發稿稱，中國人民解放軍駐港香港部隊在29日凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。此次輪換，是根據《中華人民共和國香港特別行政區駐軍法》關於「香港駐軍人員實行輪換制度」的規定，經中央軍委批准進行的年度正常例行行動。

海上部隊抵昂船洲碼頭

根據「新華香港」Facebook專頁帖文，中國人民解放軍駐香港部隊8月29日凌晨開始，組織進駐香港以來第22次輪換行動。包括海上部隊到達香港昂船洲碼頭、輪換陸軍部隊通過皇崗口岸，以及輪換陸軍部隊通過皇崗口岸。