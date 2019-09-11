陳克勤撐派伸縮警棍　指葵芳遇襲警倘獲裝備「唔會俾人斬得咁慘」

警方昨日（10日）起向休班警派發伸縮警棍，實施一個月後會檢討。警隊行動科高級警司汪威遜表示，警務人員休班時如有機會執行警察職務，都會被視為屬於當值執勤，而在行使警權包括用警棍前要表露身分，在「可行情況」下會展示委任證。 立法會保安事務委員會主席陳克勤今早(11日)致電港台節目《千禧年代》時表示，休班警員獲發伸縮警棍不是新鮮事，他提到8月30日葵涌警署一名男警下班後遭伏擊，身中多刀重創，「嗰位休班警員如果有裝備喺手，就唔會俾人斬得咁慘。」

為配合近月的「踏浪者行動」需要，助理警務處長（支援）已批准向警務人員額外派發伸縮警棍。（資料圖片）

不會破壞警民關係

陳克勤指休班CID（刑事偵緝處）警員也可以配槍，伸縮警棍是常規配備，不應因此引起恐慌。他表示，自修例風波發生後，社會經常發生野貓式襲擊，如果休班警員遇上以上情況，配有裝備便可即時介入。

陳克勤又稱，網上有很多針對休班警員施襲的言論，早前亦發生有体班警員在警署內遇襲，「嗰個休班警員如果有裝備喺手，就唔會俾人斬得咁慘。」陳克勤認為只要配上適當的指引規限，休班警配備警棍不會對警民關係造成破壞，「如果你冇犯罪、冇犯法，警言不會對你使用任何暴力。」

被問到休班警員在衝突場面展示警棍會否引來危險，他認為任何情況都要由警員自己作專業判斷，如果出現大規模衝突如元朗721白衣人事件，如果認為自己制止不了，就應尋求支援。

出席同一節目的民主黨立法會議員涂謹申則憂慮，事件令警民關係緊張加劇；又指休班警員配備警棍未必更安全，因為休班警使用時或會被其他人當成是施襲暴徒。他表示，CID警員配槍是另一回事，因為他們的職務需要隨時出動執勤，但一般巡邏警員不會經常要突然出勤。

涂謹申：WhatsApp報料熱線「只會被人玩」

另外，警方設立10條反暴力WhatsApp報料熱線接收涉及「暴力」的匿名報料，熱線只會接收「反暴力情報」，不會接聽任何來電，亦不會交代任何案件，不適用於一般報案。涂謹申指，警方本已有可信架構可以收集線報，認為匿名報料熱線「只會被人玩」，因為報料人不須具名，亦非報假案，沒有任何法律後果。

涂謹申又指，在大風潮中設立情報熱線，往往會收到巨量線報，「好容易被洗版」，不容易搵到具體線報，當中有很多陷害、整蠱的假情報，憂慮熱線會製造白色恐怖，引致人人自危。