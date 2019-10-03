【區議會選舉2019】90後兄弟班攻鄉事堡壘　倡創科改善鄉郊民生

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件後，位於香港以北的新界，特別是元朗，被「鄉黑」陰霾籠罩著。 90後兄弟羅庭輝和羅庭德卻「拍住上」，選擇挑戰鄉郊，分別在元朗屏山北和粉嶺皇后山撼鄉事派。他們希望推動鄉鎮創科，透過運用科技，再配合傳統服務地區的做法，解決交通阻隔等鄉郊民生議題。

90後兄弟羅庭輝（左）和羅庭德（右）因修例風波而有意出選區議會。（彭毅詩攝）

每一次社會風波，皆催生踏上政路的「政治素人」，他們旨在體制內改變體制，今次修訂《逃犯條例》風波亦然。孖住上的羅氏兄弟在今個夏天落區，他們不約而同因為同一個畫面走出來。

7月1日，示威者衝擊立法會大樓，當時前港大學生刊物總編輯、現身在美國讀書的梁繼平在鏡頭下露出面目。

「有位小學同學係立法會除低埋個口罩，講咗啲嘢，去到咁嘅程度，……我就喺度諗，『所謂嘅ready（預備）好』，其實要ready到幾時？」羅庭輝認得梁繼平是他的小學同學。

眼見昔日同窗所為，一直有參選念頭的哥哥羅庭輝放下枷鎖，未ready都頓然get ready，弟弟羅庭德同樣深受啟發，亦因為在粉嶺龍躍頭經營補習社多年，「居民就是他的學生」，也自覺要為這區注入年輕力量。

「呢一區感覺到就係嚟緊區議會選舉唔會有一個年輕人，而且有我呢個背景，可以溝通到原居民同外姓人居民，而且又係年輕人，於是乎就觸發咗我想去參與呢一次區選。」

哥哥坦言本身屬意南丫島，但已有另一民主派素人備戰，為免「撞區」便放棄。至於選擇現在的屏山北，其一是因自言可處理棕地問題，其二是在7.21打人事件下，他感到沒人敢挑戰該區，認為「一個已開放嘅文明地區，咪大家公平競爭，你套政綱、你套願景大家buy（認同），咪投你」。

哥哥現時在智能旅館工作，涉足創科領域，亦令弟弟在自己補習社上加入創科元素，他們亦將科技一套放落城鄉，以創科解決民生問題，好像兩區都受交通問題困擾，他們便提議引入電動車，配合「成功爭取」加密小巴班次。

「例如（粉嶺）軍地村，好多居民踩單車由好入面嘅村踩出嚟村口等小巴，會唔會喺呢個層次做多少少？可能開放電動車條例，係皇后山區有一個公共運輸位，呢個係長遠運輸規劃，等居民可以好有尊嚴地踩電動車，然後係公共運輸位出市區返工。」

哥哥承認，區議員沒權改例，但可以運用質詢權力，在區議會上提出新主意，為未來播下種子，雖然不能一時三刻令政府修例放寬做用電動車，但可拉闊村民的想像，待社會凝聚共識後，村民就不會反對建議，「未必要去迫小巴班次加密，其實可以有另一個解決問題嘅方法」。

在房屋議題上，他們亦看中屏山北與皇后山散佈村屋，而村屋的居住面積比市區房子大，兩人相信可從村屋發展出共居的生活模式，讓村民早與父母同住，解決人口老化，最終磨合出一套運作暢順的跨代共居方式，並推廣至全港。

元朗屏山北現任區議員是楊家安，2015年選舉得票1,344，比對手多406票。

粉嶺皇后山現任區議員是鄧根年，民建聯成員，2015年在無對手下自動當選。