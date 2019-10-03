【佔中九子案】 邵家臻：信念更堅定　黃浩銘促政府勿剝奪選舉權

佔中九子案中，社會福利界立法會議員邵家臻和社民連副主席黃浩銘分別被判囚8個月，兩人今日(3日)刑滿出獄。邵家臻出獄時，高舉拳頭，而黃浩銘則先飲可樂，再接受傳媒探訪。

【09:56】黃浩銘則表示，初時有一種好想參與運動而不能參與的心情，但知道香港有一百萬、二百萬人參與遊行，知道身邊有百多萬人同行，他希望特首林鄭月娥可以答應市民的五大訴求。

他希望跟被捕和被控的人說，監獄並不可怕，可怕的是放棄，希望他們會堅持下去，多與家人相處，又指越多人參與抗爭、越多人被捕，會使走向民主的終點會越來越近。

【09:50】邵家臻接表受訪問時表示，出嶽第一件事就要陪伴家人，「今晚同媽媽食飯」。他又坦言，若因為雨傘運動而令他離開議會的話，「都無咩好講、無悔無憾」，餘下的一年議會時間，他除了在議會抗爭之外，亦會盡量抽多點時間去支持有心參與政治的人或社工。

他稱，每個人都有最佳使用時間，或許他的時間差不多，未來會擔當其他崗位。

他又說，監獄可囚錮他們身體，但不能囚錮他們的信念，「這次入獄令我們意志更堅定，令我們信念更堅定」。邵家臻表示，在獄看著電視不斷掌握反修例資料，但資料有點片面，將來要繼續學習運動的模式。

另外，邵家臻又指已撰寫了一本就關囚權的書籍，預計今年內可出版。

邵家臻和黃浩銘的同事和朋友在早上8時許已到達赤柱監獄外等候兩人出獄。（吳倬安攝）

【09:34】黃浩銘感受多謝神，以及未婚妻的照顧，他說自己三次在赤柱監獄服刑、共335日，感謝未婚妻和手足的體貼照顧，又多謝今日前來的手足「戰友」鼓勵及支持，「接我們放學」。他對於林鄭稱不開心和對現在的香港感到陌生，黃浩銘則說不想變回舊香港，因在6月9日起，「香港人真係建立緊追求民主同公義嘅新香港」。他強調愛、真誠和勇氣是香港人最大的武器，明白港人會有仇恨，但希望港人把仇恨對準不公不義。

他又促請政府先改變制度，不要再剝奪選舉權。

【09:28】邵家臻以「別來無恙，始終如一」總結半年的入獄生活。他說自己瘦了22磅，現在的體重是77.7公斤。他說瘦了、黑了的原因，是因為監房生活好難捱，「瞓唔好，食唔好，亦有做運動 。」

【09:25】佔中八子合照，大嗌「陳健民加油」等口號。

【09:00】黃浩銘率先獲釋，他步出監獄後帶領在場人士高呼「我要真普選」、「五大訴求，缺一不可」等口號。

【08:50】佔中發起人朱耀明、民主派會議召集人陳淑莊、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、專業議政葉建源、李國麟、梁繼昌、郭榮鏗、莫乃光等民主派人士早在八時許已到達現場，迎接邵家臻和黃浩銘。

邵家臻（左）和黃浩銘（右）今日刑滿出獄。（資料圖片／余俊亮攝）

邵家臻和黃浩銘，被控串謀犯公眾妨擾等罪名的案件，於今年四月被法庭裁定罪成，兩人今早九時會於從赤柱出獄。

邵家臻於服刑期間，曾懲教署提出申請出席立法會大會，並表明不介意戴上手銬，但被懲教署拒絕。