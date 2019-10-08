【禁蒙面法】民建聯數十議辦遭毀　陳克勤：談禁蒙面效果言之尚早

政府上周五（4日）宣布引用《緊急情況規例條例》繞過立法會訂立《禁止蒙面規例》，激化周末的示威衝擊行動，民建聯稱多個議員辦事處近日遭到破壞和縱火。民建聯立法會議員陳克勤今(8日)表示，在4日至7日期間，香港社會被「極端暴力示威者」癱瘓，數十個議員辦事處被衝擊，他予以極嚴厲譴責。 有輿論認為特首林鄭月娥錯判訂立《禁止蒙面規例》的效果，令「止暴」變「製暴」；被問到民建聯會否感到受到林鄭誤判所連累，陳克勤表示，需進一步觀察《禁止蒙面規例》的效果，認為現時判定禁蒙面造成其他效果仍言之尚早。

陳克勤認為，談《禁蒙面法》效果言之尚早。（資料圖片／歐嘉樂攝）

陳克勤表示，在4日至7日期間，香港社會被「極端暴力示威者」癱瘓，示威者針對商鋪、商會等作出破壞，港鐵幾乎不能運作，民建聯數十個議員辦事處被衝擊，部分議辦被打爆玻璃，亦有議辦被搗亂、縱火和倒水，區議會參選人擺設街站亦遭不同程度滋擾，他予以極嚴厲譴責。他表示民建聯會繼續本著初心服務市民和在街頭繼續服務，他又促泛民主派亦應與暴力割蓆。

身兼東涌南選區區議員的周浩鼎表示，其東涌議辦遭第二度嚴重破壞，他予以最嚴厲譴責，形容暴力行為已到了令人髮指的地步，再三呼籲社會與暴力割蓆。

被問到是否《禁止蒙面規例》令社會愈來愈亂，陳克勤表示，需進一步觀察《禁止蒙面規例》的效果，認為現時判定禁蒙面造成其他效果仍言之尚早，又指政府需採取一切合法、合理措施「止暴制亂」。

他表示民建聯已公布區議會選舉的參選人數，不同地區黨團已報名參選，希望社會能有公平、公開、安全環境進行競選工作。