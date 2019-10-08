【禁蒙面法】林鄭：還在監察效果　法例受社會廣泛支持（附全文）

政府根據引用《緊急情况規例條例》（緊急法）訂立的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）實施後，行政長官林鄭月娥今日（8日）首度回應記者提問，她指示威者暴力已「無底線、無法無天，特區政府會以最大決心來制止這些暴力行為」。 《禁蒙面法》下，多區仍出現衝突，被問及規例的成效，林鄭指，政府還在監察效果，但聲稱《禁蒙面法》「受到社會廣泛支持和認同」。

風波未平，在特首辦內繼續設置水馬，以保林鄭出入。（高仲文攝）

行政長官：大家早晨。在過去這個長周末，我們又看到香港各區都出現了很嚴重、很廣泛的暴徒暴力破壞行為，而且我們看到這些暴徒的行為是很有針對性。第一，就是希望全線癱瘓香港的鐵路系統。大家都知道，香港的鐵路系統是我們公共交通的骨幹，每日要接載大概五百萬人次的乘客，所以破壞了鐵路系統將會影響香港的日常生活、市民出行和商業活動。



我們亦看到他們針對性地大肆破壞，攻擊一些他們自己選定的目標商店。這不但令香港商業活動受損，亦製造了很大的恐慌──如果某一個系列的商店說了一些話令這些暴徒不滿，他們就會肆意攻擊這一系列的商店，或是這個企業旗下的商店。這種恐怖意識散播，令香港難以恢復平靜。



第三，我早前已說過，任何香港人都不可以行使私刑，或是所謂「私了」，但我們看到暴徒非常殘忍地毆打一些市民。無論他們出現甚麼衝突、甚麼糾紛，都不應該私下採取這些襲擊行動。最近在網上流傳，亦應該有發生過，就是一些暴徒在公路上設置非法路障去截查車輛，甚至是查看車內人士的身分證明文件。這些完全是極度違法的行為，令香港進入一個非常危險的境界。



總的來說，這種暴力行為已經去到沒有底線，亦是無法無天，特區政府會以最大的決心制止這些暴力行為。



第二點我想說的是，當暴徒大肆破壞商場、地鐵站的設施，他們說這些是死物，但事實上他們傷害的是廣大香港市民。大家都看到一些數字，經過四個月這麼混亂的情況，首當其衝受到很大打擊的，是我們的零售、餐飲、旅遊和酒店；這幾個行業裏共有六十萬人工作，這六十萬人中很多都是基層僱員，甚至可以說是「手停就口停」。這些大肆破壞，其實正影響着很多基層市民。



當然，從政府的角度，我們會為這些受影響的行業提供支援。早前財政司司長已經分別公布了兩套一系列的措施，我們亦會盡快落實這些措施，例如一些減免租金、減免政府費用，以及為基層市民提供一些支援，包括那些失業或開工不足的市民。我在此亦作出一個呼籲，因為今次受影響的程度非常大，譬如我們看到零售在八月份按年下降了百分之二十五；我從一位來自飲食界的行會成員聽到，可能在食肆方面亦會有大量裁員，甚至是倒閉。在旅客方面，從七月只是按年下降百分之四點八，至八月、九月已經按年下降三至四成；十月首六日，即是一般所謂的「黃金周」假期，來港旅客下降超過百分之五十。首當其衝的打擊就是酒店，不過也未反映最新的數字，八月份香港的酒店入住率只有百分之六十六，比往年下降百分之二十八；商場很多都要被迫提早休息，或是全日關閉，所以這個影響是非常深遠。我在此呼籲我們的業主、我們的地產商，抱着同舟共濟、共渡時艱的精神為今次受這麼嚴重打擊的商鋪租戶，包括在零售業、飲食業等各方面提供適當紓緩措施。



第三點我想說的，就是在上星期五──當然因為政府訂立《禁止蒙面規例》吸引了大家的注意力──特區政府刊憲決定了二○一九／二○的立法年度將在十月十六日開始。如果大家有留意，這個立法年度將是本屆立法會的最後一個年度，如果這個立法年度不能夠處理很多的立法工作，就要在下一屆重新開始，所以我們熱切希望立法會能夠順利復會，處理大量積壓了的立法工作。這些立法工作包括超過一千億的工務工程，裏面有很多民生工程，包括大家很期盼的醫院擴建工程、道路工程，以至其他能令城市改善的工程，亦包括早前財政司司長宣布接近一百九十一億元的紓困措施，也包括有些減稅的工作，需要修訂條例來進行。我們行政當局會竭盡所能，讓立法會可以恢復正常審議政府建議的工作。



同樣，上星期五是來屆區議會選舉提名期的開始，我們在此再次重申，我們希望能夠、亦會盡最大努力，為香港辦一場公平、公正、誠實的選舉。無可否認，目前選舉氣氛是相當複雜，亦出現了一些針對性事件，所以我們會不斷監視情況，但目前為止，我們仍然希望區議會選舉能夠順利進行。無論是立法會或區議會，都是香港政治體制中重要組成部分，它們亦擔當着一些重要的法定功能，以及會為市民服務，所以特區政府會竭力使立法會和區議會都能夠正常運作。



記者：林太，你好。想問你，上一次你們推出反蒙面法時，李家超局長就說明記者採訪可以受到保障，但我們行家於十月六日在灣仔採訪時，有些防暴警察出手拉開他的防毒面罩，而當時警方剛剛放完催淚彈，他還質疑什麼人說記者可以戴面罩。其實對於這種執法，你自己覺得有否問題？另外，你上星期五的記者會亦說，如果不能夠止暴，亦會帶來其他危害香港的事，你一定不會做，但其實現在看到反蒙面法推出後令香港局勢更惡化，有人覺得正用火水救火，未來你還會否推出更多類似措施，包括葉國謙所說的那種禁網？你覺得今日香港現在變成這樣，你覺得跟你拒絕答應反送中運動的訴求有多大關係？最後，你是否會考慮不去立法會宣讀《施政報告》而改用電視直播？謝謝。



行政長官：第一條題目是有關《禁止蒙面規例》的執法工作。畢竟這是新生事物，所以在執法特別是一些我們認為應該有合理辯解需要戴上口罩的人士，究竟怎樣可以取得平衡──既符合訂立反蒙面法的目的，亦能夠保障到有需要佩戴口罩的人士，無論是醫護人員、新聞人員──我會在內部繼續研究怎樣可以做好這平衡，因為新聞報道是屬於我們接受、有需要按他們的職業在某些情形下可以被豁免在反蒙面法的禁制之外。



就第二個問題，我希望大家明白，凡是新法例或是新政策都要一段時間才能夠看出它的成效；不能夠說因為在這幾天看不到它的成效，所以這條法例沒有它存在的必要性。如果大家記得的話，我在星期五公布時說訂立反蒙面法至少有兩個目的：第一，是協助警方能夠識別而有利於執法；第二，我個人覺得更加重要的，就是阻嚇作用。我們不希望更多人因為以為戴了面罩不能識別身分，於是可以罔顧法紀做出一些違法行為，而這是特別針對一些未成年人士。我和大家一樣都是非常關心這些青少年、未成年的人士、學生，但早前我們已經告訴大家，在被捕人士中，自從開學後，十八歲以下的被捕人士有接近四成；我掌握的數字是在十月六日當天的被捕人士中，有百分之十更是十五歲以下。特區政府和全社會要關注這些未成年、不應該去參與這些政治活動、更不應該去進行一些暴力衝擊、以身試法的學生，反蒙面法其中一個主要目的就是希望幫到校長、家長、老師和學生本身認識他們不應該進行這些活動。至於結果有沒有效，以及有沒有其他方法，正如我在星期五說，作為一個負責任的政府，面對現時每日都在變化中的情況──有時暴力升級，有時相對又好像有一點平靜──我們需要審時度勢，為香港社會做我們應該做的事；但目前我們並沒有任何計劃再次啟動緊急法來做其他的新規例，大家都聽我說過，這一次用這條緊急法訂立反蒙面法是一個非常艱難的決定。



第三方面，經過四個月去到這種情況，仍然未把暴力遏止下來是有很多很多的原因，我在此亦不詳加分析。我們現時最重要做、整個社會要做的，不單是政府，亦包括學校、社會各界和家長，就是要共同遏止暴力。如果還有不少市民為這些暴力行為去所謂「撑腰」或合理化，恐怕會令事件更難處理，社會更難平靜下來。



至於我自己在每年一度的立法會年度開啟、按傳統發表《施政報告》，我現時仍然在最後的籌備階段。正如我所說，我們希望立法會可以順利恢復它的工作，如果一切順利，我當然希望能夠在立法會議事廳宣讀這份二○一九年的《施政報告》。



記者：你好，有三個問題想問行政長官。第一個問題就是這反蒙面法推出三天以來，我想你對推出這規例的效果進行評價，如果事態朝一個甚麼樣的方向去發展或者說是事態嚴重到一個甚麼樣的程度，特區政府會有一些新的法律會推出？第二個問題是彭定康，他評價特區政府訂立反蒙面法是一個瘋狂之舉，不知道特區政府對此有甚麼樣的評價？第三個問題，就是剛剛過去的是內地傳統的國慶長假，一號到七號，這時間過往的話也是香港旅遊的一個小高峰，那麼我們現在從街面上很主觀的觀感是比較冷清，想問一下，特區政府有甚麼樣的一些數據可以提供，以及特區政府對此有甚麼樣的評價？謝謝。



行政長官：謝謝，三個問題。首先，有關我們啟動緊急法訂立反蒙面法，它是從星期六實施的，到目前是三天。每一個新政策、每一個新法例，在執行的時候要真正見到它的效果必須要一段時間，所以現在我們還在監察這個法例的效果。我覺得我們是做了一個很困難的決定，訂立反蒙面法是考慮到現在的暴力情況，我看到其實受到社會廣泛的支持、認同，因為香港人，包括很多機構，都覺得香港已經亂夠了，已經四個月了，所以我們必須要採取一些更堅定的行動去處理這次前所未見的惡劣情況。



第二個問題是有關彭定康的評論。當然每個人都有他發表言論的自由，但是我希望外國的政客要看清楚香港現在發生這件事件的本質，我們是受到前所未有的暴力衝突和攻擊，我在這裏也不需要重新再講。在過去四個月，尤其是最近一、兩個月香港發生的事情，我相信沒有外國政府看到香港的現狀會覺得我們還是和平的示威、自由的發表意見；我相信沒有人──要是他真正客觀去看香港的情況──會認為我們面對的只是和平、合法的示威，或一個言論表達自由的問題。我要反問任何外國政府、外國國會的議員，倘若在他們自己的國家裏出現了這情況，他會採取甚麼行動，我相信不會比我們採取的行動輕微，可能還比較嚴重。



另外，我們這次是合法去用緊急法訂立反蒙面法，這反蒙面法其實在很多歐美先進國家裏都有，歐洲德國、法國都有，加拿大有，美國很多州份都有反蒙面法，所以這個法例本身是符合國際標準的。我記得英國二○一一年也發生了很大的暴動（Tottenham riots），那時候英國政府也採取了一些比較特殊的對應來處理暴亂。我希望無論甚麼人，尤其是外國人，要評論香港現在的情況，首先要客觀的看事實；第二，是要認清事件的本質是甚麼；第三，我希望他們也有一個同理心，就是香港發生的事情，要是在他本身的國家發生，他會採取甚麼行動，而不能惡意批評香港，或者是為現在香港暴力示威的人「撐腰」，說這是和平表達自由的事，這我覺得是不負責任的評論。



第三，每年國慶黃金周真的是香港的旅遊高峰，很多商業、酒店、餐飲都很歡迎這段時間來自內地的遊客。今年遊客的數字十月份的首六天已經下降了百分之五十有多，所以你可以想像對於我們各個行業的影響。我沒有最終有關零售、餐飲、酒店的最新數字，我剛才能提供的就是遊客的數字，減了超過百分之五十，但是我相信稍後香港特區政府公布的有關其他經濟數字，包括香港二○一九年第三季的經濟數字，肯定很差，香港各行各業將進入一個嚴冬。特區政府會盡我們的所能支援我們的企業、保住香港人的就業，但是需要社會各界共同努力，一起支持我們抗暴的工作。我也在此呼籲商店的業主、地產商，也要以一個共渡難關的精神，為我們的小商業企業、中小企提供一些適當的援助。