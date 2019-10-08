【區議會選舉2019】岑敖暉報名參選　簽確認書　冀生活中實踐民主

立法會議員朱凱廸新界西團隊成員、學聯前聯秘書長岑敖暉今午（8日）報名參選11月舉行的區議會選舉，挑戰在荃灣海濱選區盤踞多時的「建制狂人」鄒秉恬。岑敖暉表示，他會簽署確認書，又指自己在過去五年發表的言論是「沒有愧對自己」，故不會特別擔心會遭當局取消其參選資格，但他指已對此有相應的準備。

岑敖暉報名參選區議會選舉。（盧翊銘攝）

區議會選舉將於11月24日舉行，朱凱廸新界西團隊成員、學聯前聯秘書長岑敖暉報名參選荃灣區議會「海濱」，挑戰自1991年當選該區的區議員兼海濱花園業委會主席鄒秉恬。岑敖暉表示表示，每一個社區都是建立民主的重要陣地，他參選是希望把原本屬於居民的屋苑管理制度，重投街坊的手裡，「也許居民會覺得我是政治明星，當區議會是踏腳石，但我希望在選舉的過程中，街坊會明白我所追求的民主制度，不止局限於香港的政制，我對於社區和屋苑的管理制度，與我所追求的民主理念是一脈相承的」。

2014的雨傘運動，岑敖暉與其他學聯成員與政府會面談判，被問到會否擔心過去的言論會成為被政府DQ的理由，岑敖暉稱對自己的言論無愧於心，認為政府無權因而取消其參選資格，又指會簽署確認書，盡取大努力贏出選舉。