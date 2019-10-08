【禁蒙面法】陳淑莊斥林鄭火上加油 　如「用核彈救火」

民主派立法會議員召開記者會，回應近日的示威活動和特首林鄭月娥的言論。民主派會議召集人陳淑莊表示，林鄭今日的言論具挑釁性，不單未能解決目前的政治問題，還火上加油，猶如「用核彈救火」，形容林鄭令香港愈來愈亂的兇手，質疑林鄭希望借亂狀，令政府一直部署的「惡法」透過根據《緊急法》實施，包括禁網、取消區選。

楊岳橋質疑警方暴力已經升級，，以蒙面法之名助長濫權執法情況。（吳倬安攝）

民主黨主席胡志偉指出，社會近日出現政府所形容的「極端暴亂行為」，但往往警方未有在示威者作破壞時到場執法或制止，惟傳媒卻全程直擊過程，質疑政府借傳媒報道示威者的破壞畫面作為策略，令社會對立升溫，呼籲市民要認清這個奇怪現象。

教育界葉建源同樣指，有很多市民向他反映，在破壞現場很少警察出現，但很多記者拍攝到情況，質疑在漫長的破壞過程中，為何見到警隊拘捕、制止破壞者，反而只是拘捕一些在現場出現但沒有作破壞行為的市民，質疑政府是否為進一步引用《緊急法》提供條件。

公民黨黨魁楊岳橋提到，上周五保安局局長李家超在記者會承認警方執法會顯示編號，但在過去周末，警員仍繼續隱藏身份。他質疑警方暴力已經升級，以蒙面法之名助長濫權執法情況，反問：「佢哋（警員）識唔識法律？」高層是否助長呢件事。