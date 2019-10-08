【禁蒙面法】教局索戴口罩人數　校長：學生安全、情緒為優先考量

政府宣佈實施《禁止蒙面規例》後，教育局向全港學校發信，提醒除健康或宗教原因外，學生在校內、校外均不應戴上口罩或以其他方式遮蓋臉孔，其後再要求學校在《規例》實施的首個上學日，即今日（8）提交校內戴口罩學生人數，但有關要求引起部份學校、學生反彈，局方其後雖澄清非「政治施壓」，稱只要求學校說明概括印象，不需精準數字，如「小部分」、「大部分」等，但有關決定仍惹批評。 有中學校長向《香港01》表示，以平常心應付教育局的新要求，但只會據教師籠統觀察及目測到的情況提交資料，不會刻意點人數，重申學校應以學生安全及照顧學生情緒為先：「教育局急係佢嘅事，最緊要一定係同學齊齊整整返到學先。」

有今早戴黑口罩上學的同學批評「禁蒙面法」荒謬，不認為對「止暴制亂」有幫助。（歐嘉樂攝）

津貼中學議會當然執委林日豐校長表示，暫無接到校長就教育局要求呈報學生戴口罩人數一事的投訴，但直言學校最關心的是學生安全及情緒，若時限屆滿仍未能掌握戴口罩人數，會直接答未掌握：「教育局急係佢嘅事，最緊要一定係同學齊齊整整返到學先。」

他坦言，對年幼，僅12、13歲學生被捕感心痛及難過：「他們盛載緊大人世界嘅嘢，我們只可以提醒同學唔好去危險地方，有感受可以同老師傾。」

林日豐指出，學校自開學以來均會就不同情況，向校監、法團校董會甚至辦學團體報告，故同時呈交教育局問題不大，建議大家以平常心面對教育局的要求。

身兼獅子會中學校長的他表示，理解同學有意見想表達，部分同學亦因為身體不適而戴口罩，故不會刻意點算戴口罩人數，只由站在校門迎接同學的老師據觀察及目測，籠統及概括地描述為「數量唔多」。



他稱，教育局在開學前後均密切關注學校情況，包括邀請各校派員參加小組形式的工作坊，由心理學家分享如何面對反修例對學校的衝擊及學生的影響；以及派員到各區了解築人鏈的情況，直言就收集戴口罩人數一事上，難以定義何謂「少量」，估計教育局只是想了解《規例》實施後的情況，呼籲大家以平常心看待。

《香港01》已就收集戴口罩學生人數一事向教育局查詢，暫未獲回覆。