政府實施《禁蒙面法》後，香港民意研究計劃在10月5日至7日期間，訪問了22576人，當中接近7成人反對規例，支持的佔3成。此外，香港民研在9月30日到10月3日就有關問責局長的民望調查，結果顯示律政司司長鄭若驊的支持率跌至個位數的7%，而反對她出任司長的有75%受訪者，支持率淨值為負60個百分點。

香港民研的調查發現，表示反對《禁蒙面法》的受訪者為68%，支持立法的受訪者為30%。（劉錦華攝）

香港訂立《禁蒙面法》具爭議，政府於上周五(4日)正式實施《禁蒙面法》後，香港民研的調查發現，在1004個隨機抽樣電話調查樣本中，有68%受訪市民反對《禁蒙面法》，支持的有30%。

至於特首及問責司局長民望的民意調查方面，上任後不時捲入政治旋渦的律政司司長鄭若驊，她的支持度是三位司長中最低。在五月中的調查中，鄭若驊的支持比率為11%，反對比率為52%，支持率淨值為負41個百分點，同期政務司司長張建宗及財政司司長陳茂波的支持率淨值，分別為負6個百分點及負35個百分點。

鄭若驊支持度下跌至個位數字

隨住反修例運動越演越烈，鄭若驊的評分由六月上旬的29.5分，下降到七月上旬的21.6分，再拾級而下至八月上旬的20.3分。到九月上旬，她的評分已經跌到17.7分，僅有10%市民支持她繼續出任律政司司長，反對的有68%，支持率淨值為負58個百分點。而在實施《禁蒙面法》之前，她的評分就跌至14.7分，支持率下跌至7%，反對率高達75%，支持率淨值是負69個百分點。