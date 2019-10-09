【逃犯條例】嘆市道差過沙士　鍾國斌：想打開門做生意都唔夠膽

修訂《逃犯條例》引發的風波長達4個月，政府指本地旅遊、零售、飲食等業界表現較去年差。 自由黨立法會議員鍾國斌今日（9日）在港台節目《千禧年代》上形容，市道差過2003年沙士和2008年金融海嘯，指「就算沙士點慘淡，都可以打開道門睇下有冇客，你今日直頭係閂埋哂啲門，你想打開門做生意都唔夠膽」。

田北辰嘆港鐵提早封站，其連鎖店失去「黃金時間」。（資料圖片／張浩維攝）

政府上周五(4日)宣布訂立《禁蒙面法》、翌日實施，40名建制派立法會議員聯署支持政府，在自由黨，僅黨魁鍾國斌沒有參與。

他在節目上澄清，該段時間他不在港，亦不知情，現時亦對立法有保留。至於另外3名黨友參加聯署，他解釋，餐飲、零售和運輸界最受市面衝突影響 ，這三個業界對現況感沮喪、無奈和憤怒，有人認為不准戴面罩，示威者可能會收斂，三位代表業界的黨友亦覺得有此需要便贊成立法。

《禁蒙面法》實施後，街上衝突未見緩和，代表商界的鍾國斌指現時市道「慘」，他回顧即使2003年香港爆發沙士，雖然經濟環境差，但只影響本地消費，他代表的出口界生意卻不錯，支撐商界，2008年金融海嘯，因為外國金融機構出問題，導致本地的出口業生意差，但本地的消費可「頂得住」。

時至今日，鍾國斌形容「兩邊都死哂」，既有貿易戰，除非東南亞有生產線，本地出口業已失去6、7成生意，至於本地，「就算沙士點慘淡，都可以打開道門睇下有冇客，你今日直頭係閂埋哂啲門，你想打開門做生意都唔夠膽」。

港鐵維持在晚上8時提早關站，在本港開設連鎖時裝店的實政圓桌田北辰嘆「冇錢交租」，指「黃金時間」本來是每晚7時至10時，「嗰度做到半日生意」，現時港鐵8時停運，田北辰亦要安排員工提早下班，以防他們回不不了家，但示威者打游擊下，他明白港鐵顧慮。