【區議會選舉】因民情棄選？葉劉：未有最終決定　最重要考慮安全

區議會選舉將於11月24日舉行，新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀一直表明有意參選，爭取明年立法會「超區」入場券，亦有一度有傳她將「空降」屯門三聖選區「接棒」、惟提名期由上周五（4日）展開至今，葉劉仍未表達參選意向和正式報名。 葉劉淑儀今天陪同新民黨四名東區參選人報名，被問到是否因民情而棄選，葉劉表示至今仍未有最終決定，但強調「唔係因為民情」，指最重要是考慮安全問題，「因為今年情況特別，請我站台嘅人都非常少，亦有預備參選嘅建制派議員話落街站台、拉票都擔心安全，所以安全係一個考慮。」

葉劉仍未表達區議會參選意向和正式報名。（高仲明攝）

新民黨共二十八人參選

葉劉淑儀、保安局前局長黎棟國陪同四名社區幹事，包括「康山」劉聖雪、「太古城東」郭浩景、「康怡」周卓然和「西灣河」林梓鴻，到東區民政事務署報名參選。

根據多項民意調查，建制派政黨的民望評分因反修例運動「插水」。被問到會否擔心反修例運動影響新民黨的選情，葉劉淑儀表示，各區選情各有不同，需視乎選區而定，她指港島目前只有陳家珮一個區議員，今次4名年輕人在東區爭取議席，認為爭取議席素來艱難，但強調不會因反修例運動而影響年輕人參選的心態。

她指出選舉的好處是讓巿民透過選票表達意願，是一個非常重要的表達意見渠道，希望違法人士可收手，「選舉就嚟來到就唔再搞暴力，等選舉可以喺和平理性的氣氛下進行」。葉劉形容，是次選舉是有史以來最嚴峻，很多候選人、義工亦感到人身安全受到威脅，「所以希望未來數星期暴力破壞人士真係要收手。」

葉劉指八警員因佔中被控

一直希望劍指「超區」入場券的葉劉被問到，是否因考慮到民情而放棄出戰區選，葉劉表示至今仍未有最終決定，但強調「唔係因為民情」，指最重要是考慮安全問題，「因為今年情況特別，請我站台嘅人都非常少，亦有預備參選嘅建制派議員話落街站台、拉票都擔心安全，所以安全係一個考慮。」

被問到《禁止蒙面規例》的實施情況，葉劉指出，政府並非期望單憑禁蒙面法可遏止暴力，指任何新法例推出都要一段時間適應，不過對很多年輕人、學生違法蒙面感到痛心，反映社會在教育上沒有讓學生知道遵守法紀的重要性，認為教育局需多提醒年輕人自由並非絕對，提醒家長不要讓年輕人隨便犯法。

至於「警暴」問題，他指出在四個月的警民衝突，市民、警民難免雙方都有指摘，若市民認為警方違法，可以向監警會投訴，或提出私人檢控，她提醒八名警員因佔中違法被判入獄，強調香港司法制度公正，認為警方不合理可作投訴。她認為每宗投訴和案件都要視乎當時環境決定，不能一概而論，又希望市民不要忽略警員圍毆、被火燒，籲巿民不要以偏概全。

已報名出選「康山」選區的參選人還有角逐連任、公民黨梁兆新；已報名出選「康怡」的參選人還有公民黨魏志豪。