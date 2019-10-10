【逃犯條例．直播】張建宗：2379人被拘　16歲以下佔104人

政務司司長張建宗聯同民政事務局局長劉江華、公務員事務局局長羅智光、運輸及房屋局局長陳帆和食物及衞生局局長陳肇始，今日（10日）下午4時15分召開跨部門記者會。 張建宗表示，今次記者會是要介紹返修例運動之下政府的實際運作，表示「警察不是單打獨鬥」。

張建宗表示，截至今早5時，2,379名被捕者之中，16歲以下有104人，18歲以下有750人。

陳帆表示，交通燈被破壞對長者和殘疾人士都帶來極大不便，呼籲不要破壞交通設施，又對運輸署和相關同事，以及港鐵維修人員，致以衷心感謝。

陳肇始表示，遊行示威後食環署要加強清潔，特別係晚上示威後，清潔人員要通宵清潔。

６地區政府合署被破壞 影響公共服務

民政事務局局長劉江華表示，過去這段日子共有6間地區政府合署被破壞，包九龍城，深水埗，上水、屯門等，破壞情況包括縱火，灌水等。

劉江華強調，政府合署不僅供公務員上班，亦向市民提供公共服務，包括母嬰健康服務、牙科診所、民政諮詢等。劉形容，每月約有20萬人次使用政府合署服務，故示威者暴力行為直接影響市民日常公共服務，「老弱婦孺是無辜的」。

《禁蒙面法》實施後，有警員要求記者在示威現場除口罩，張建宗稱法例仍需要適應期。（歐嘉樂攝）

警察要求記者除面罩 張建宗：法例仍需要適應期

《禁蒙面法》實施後有警察要求記者除面罩，以及在非示威場地要求市民除口罩。張建宗指法例仍需要適應期，條例本身是作為阻嚇作用，市民無破壞「絕對不必擔心」。

港鐵8點停止運作，記者問是否變相宵禁避免衝突。陳帆表示，重鐵93個車站之中83個受攻擊，輕鐵亦有62個車站受襲擊，多項設施被破壞，就算無襲擊，港鐵日常亦有大量檢查和測試，因此可看到港鐵需要更多時間去做維修工作，重申提早停止運作唯一要考慮的就是安全。

有警察開微博稱上班是「打曱甴」，記者問是否不符合政治中立，羅智光表示，不就個別事件評論，但在政治中立要求之下，公務員要確保言論不會影響執行職務。

《禁蒙面法》生效後，日前上水站內有蒙面人出現，後來才發現是警察。現時市民信任度很低，記者問道這些做法是否令信心更低。張建宗重申警方蒙面有實際需要，而且就算無號碼都可以投訴，希望市民諒解。

此外張建宗指警方受到很大壓力，有些人要30小時工作，希望市民互諒互讓。

他重申要三管齊下，包括停止暴力、公開對話，以及處理深層次了矛盾。

很多街道都放過催淚彈，但不見清潔工人用防毒面具，陳肇始表示會評估安全情況，等情況許可才會進行工作。而外判工方面，外判公司要提供適合防護裝備，如果發出清理催淚彈工作流程指引，相關公司及部門亦要按指引處理。

至於中部水域、國歌法等會否撤回，張建宗表示仍在議程上，幾時引入還要看各項事件優次安排。

清潔工是無名英雄 冀心平氣和解決問題

被問到是次記者會是否意在挑動群眾矛盾，張建宗指是次記者會旨在讓社會知道每次混亂後回復運作並不容易，又指政府內部上下一心，呼籲不要低估前線清潔工的功勞，形容清潔工是無名英雄和居功至偉。

張建宗表示政府將會繼續與市民對話，指一定要心平氣和才能解決問題，直指「歷史都係咁講（需要對話）」，他指政府一直與不同界別人士見面，其中早前與劏房關注組成員、共十八名年輕人會面。至於周三復會的情況，張建宗表示，施政報告將重點處理深層次矛盾，至於特首能否順利到立法會宣讀施政報告，他說政府正研究有何「預案」。

陳帆則提到，社會因混亂情況，平日有市民要花兩小時通勤，明白有人因此感憤怒。他形容今天香港令人感到非常陌生，他憶述早前前往開會期間，與不同市民乘搭升降機，其中升降機內有黑衣人帶口罩，氣氛繃緊，及後有年輕人向他打招呼，氣氛才緩和。他指港人本身非常平和，呼籲不要訴諸暴力、破壞，又指港人若有不滿可投訴，有建議可提出，希望予香港時間和機會，停止暴力，令香港可想想如何邁進下一步。

陳帆表示，交通燈被破壞對長者和殘疾人士都帶來極大不便，呼籲不要破壞交通設施。（歐嘉樂攝）

個別人士對警隊有意見 應透過既定渠道反映

張建宗在記招一開始表示警隊不是孤軍作戰，但近月亦看到其他部門與警隊有不同意見，記者問這樣說是否要求其他部門放下自己的意見去支持警隊。

羅智光表示公務員團隊是一個整體，公務員有共同信念，就是要讓香港恢復平靜。他表示警方每日工作都有危險，個別人士對警隊行為有意見，而意見應該透過既定渠道去反映。

施政報告會否避開有爭議的明日大嶼等項目，張建宗表示施政報告是要處理高處爭議的事件例如房屋問題，至於其他項目要定下優先次序，民生項目優先處理。

重申監警會已跟進投訴 請給予時間處理

陳帆稱不滿警隊可以投訴，但市民認為投訴無用，才需要成立獨立調查委員會。張建宗表示監警會會跟進，警方亦表示會配合，要給予時間他們工作，重申監警會有獨立機制度理問題。

外媒《CNN》問到，顯示警方、警車位置的「HKmap.live即時地圖」在蘋果App Store上架兩天，因應用程式「危害到執法人員和香港居民（endanger law enforcement and residents）」而被下架，張建宗被問到有關情況，他露出一臉迷惘的表情，要求記者補充問題，及後他指警方已經解釋應用程式下架原因，但事實上警方未有作出回應。

陳帆及後為張建宗解圍，指下架決定由蘋果公司作出，若記者欲知下架原因可向蘋果查詢。有記者在記者會完結後問張建宗是否不知有這個應用程式存在，張建宗答道：「我知我知。」