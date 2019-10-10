香港人開心指數創十年新低　評政府施政10分滿分僅得2.73分

反修例風波持續4個月，影響不少人的精神健康。有社會企業平台今（10日）發布一項於9月進行的調查結果，發現香港人最新開心指數數字為6.15，創下十年新低。另外，受訪者對政府的施政評分中，在10分滿分，僅得2.73分。

持續超過4個月的反修例風波，不少港人精神健康備受影響。（資料圖片）

和富社會企業「香港開心D」於9月9日至23日，委託香港理工大學護理學院於街頭、網上進行問卷調查，共收到1077份問卷。

和富社企解釋，是次研究分為五大目的，分別是快樂程度、內在心理因素、外在環境因素、助長快樂的活動、抑鬱情緒等。

五成受訪者為學生

香港理工大學護理學院助理教授林清指，基於社會現況，大部分問卷於日頭收集，53.9%受訪者均是學生，故研究某程度上能反映學生的感覺。他指，是次調查的開心指數為6.15，較去年的6.54低，更創下十年新低。按年齡劃分，當中以25至34歲的開心指數最低。

有調查發現，香港人最新開心指數數字為6.15，創下十年新低。（黃詠榆攝）

10分滿分 政府施政僅得2.73分

而在外在環境方面，以10分滿分，對政治及社會狀況平均分僅得3.06分，而政府的施政更只有2.73分，較往年下跌1.59分。在治安方面，與1月一項城大調查比較，在9個月之間，由6.68分大跌至4.06分。

同時，按年齡劃分，35歲以下的受訪者對政治及社會狀況、政府的施政、治安三方而最不滿。

近兩成受訪者有中度至重度抑鬱情緒

研究亦有調查抑鬱情緒，林清解釋結果發現18.5%受訪者達15分以上，即中度抑鬱至重度抑鬱，「冇邊個國家有咁高」，坦言情況令人擔憂，有3%受訪者更幾乎每日有自殺或傷害自己的念頭。