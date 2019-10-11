【區議會選舉】多名獨立參選人無申報所屬組織　學者批影響選民

區議會選舉已踏入提名期，截止昨日（10日）已有796人獲提名報名參選。《香港01》發現，多個組織、平台或智庫成員參選時，並無申報自己所屬團體，當中包括行會成員湯家驊的民主思路；已宣布競逐連任、西貢區環保北議員方國珊所屬的「民間智庫」專業動力。同樣參選環保北的將軍澳民生關注組陳展浚，他和其他參選關注組成員，均沒有申報所屬組織，當中包括競逐連任的區議員。 有團體解釋，組織屬智庫而非政黨，舉行誓師大會則只是一種「默契」；也有組織解釋因為組織名太長而沒有申報。有學者認為，當中涉及選情考慮，參選人向選民交代所屬組織，避免選民決定投票意向時考慮不完整。

姚潔凝（右三）報名時未有填寫政治聯繫，但其個人網頁中就貼出她與民主思路召集人湯家驊等人的合照。（姚潔凝網頁截圖）

姚潔凝個人網頁放湯家驊合照 解釋「未得閒換相」

《香港01》記者翻查已報名參選人士的社交網站專頁資料，以及選舉會資料，發現有參選人沒有填寫所屬組織作政治聯繫。出選南區薄扶林的民主思路成員姚潔凝，報名時未有填寫政治聯繫，但其個人網頁中就貼出她與民主思路召集人湯家驊等人的合照。姚的宣傳短片中，亦提及因認同溫和民主理念，故加入民主思路。另外，於去年9月民主思路的傳媒茶敘，湯家驊亦有介紹姚潔凝為民主思路其中一名地區幹事。

姚潔凝回應時承認她是民主思路成員，但強調民主思路為智庫而非政黨。她解釋，個人網頁中與湯家驊的合照是「未得閒換相」。被問到2016年立法會選舉中曾有候選人政治聯繫是民主思路，姚就指當年因有前成員認為以民主思路名義出選，才可令中間路線更突出，但現時就希望釐清民主思路智庫角色，故以獨立身分參選。

參選薄扶林選區的還有來自民建聯的蕭煒忠，以及報稱獨立民主派的司馬文。蕭煒忠就表示不予置評，司馬文就指，不明白為何姚潔凝會不告知選民其政治背景，並認為參選人應要誠實。

方國珊報稱獨立候選人 指「專業動力只係智庫」

「專業動力」日前舉行誓師大會，多人報名參選並申報為「獨立候選人」。專業動力召集人、西貢區議員方國珊，已報名參選競逐連任環保北議席，她解釋，專業動力並非政黨，而是民間智庫，並指「例如係建築師學會嘅成員，參選都唔會填建築師學會做政治聯繫」。至於舉行誓師大會，她表示只是一種「默契」，顯示成員都是獨立而又有志服務將軍澳區。

將軍澳民生關注組參選人均沒有申報所屬組織，當中包括競逐連任的區議員。（資料圖片／王珮殷攝）

蔡子強：不申報所屬組織情況多出現於建制派

同樣參選環保北的陳展浚申報政治聯繫為民主派及「區政聯盟」，但未有填上另一所屬組織「將軍澳民生關注組」。陳回應指，將軍澳民生關注組為區政聯盟團體成員之一，聯盟中成員可自行選擇填寫政治聯繫。他又笑指，選擇使用區政聯盟，是因「將軍澳民生關注組個名太長，而且區內居民都知咩組織」。他強調，在選票上的政治聯繫一定會填上將軍澳民生關注組。

環保北的參選人還有報稱無黨派候選人何梓聰。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強表示，以往亦曾有參選人未有申報政治聯繫的例子，多出現在建制政黨中。他以民主思路為例，因會令人聯想起具爭議性的湯家驊，或會影響選情。他認為，若選民不知參選人政治背景，考慮會不完整，故參選人應公開及交代所屬組織。