【逃犯條例】戲劇性2小時閉門對話曝光　段崇智一句話令學生軟化

中大校長段崇智在10月10日晚上與學生對談，初時學生情緒激動，一度包圍校長，不歡而散。不過經過2小時的閉門對話之後，學生態度可謂180度逆轉，最後更鼓掌歡送段崇智，是甚麼原因讓事情發生這麼大轉變？ 中大校園電台副台長莫曉晴的一段記錄，或者可從中窺探當中的原因，原來段崇智在閉門會議期間一度落淚！

對話大會結束後一度上車 段崇智終下車閉門再談

根據莫曉晴的記錄，段崇智與學生對話之後上車，學生包圍校長的汽車，在兩位副校長調停之後，承諾段崇智與幾位中大高層再進去對話現場，與學生閉門會面。

中大校長段崇智今晚與學生舉行對話，現場氣氛頗為緊張，有學生希望中大可以主動支援被捕同學。（胡家欣攝）

學生哭訴被捕遭遇 段承諾譴責警察暴力

在段崇智離開會堂期間，有學生情緒激動，哭成淚人。據莫曉晴的筆錄，段崇智再走入現場後，關上門與個別學生會面，首先坐下來安慰痛哭的學生。該學生哭訴自己曾被警察用鐵鏈鎖手，又被警棍歐打，亦被10名防暴警察上門搜屋。

段崇智聽後承諾會譴責所有警察的暴力，亦承諾不會有中大學生在校園範圍內被捕，又表示未來會上庭聽聆訊。

互訴心聲承認不足 將增加緊急應變機制

對談期間校長亦表達自己心聲，指自己今晚「瞓唔着」，因為發現自己有很多工作要做，今日了解很多東西。

他表示未來會增加緊急應變機制，增加人手幫助學生，並邀請學生參與。他指出自己這種年長人士不及年輕人敏感，希望學生知道發生事件時通知校方。

中大校長段崇智在閉門對話後，再與場外學生交代，現場氣氛轉好，同學拍手歡呼，及後更歡送校長離開。（林頌華攝）

職員講解大學已請律師 又提供私人聯絡電話

除了段崇智，在閉會對話中，同場的中大教職員亦表示自己有出力幫助學生，有人表示早前已經將私人電話號碼告訴學生，「就算凌晨三點打畀佢幫手都得」，甚至可提供經濟援助。而中大由7月開始已經聘請律師，為學生提供24小時支援，可處理防暴警察到校園等事件。

段落淚指非常希望幫學生 學生躹躬道歉

據莫曉晴的文字紀錄，談話期間，段崇智一度落淚，指自己非常希望幫助學生，而這種小型對話比千人對話直接得多。

段崇智指自己聽到學生稱他不配做校長時，他也會嬲。現場學生即時向他躹躬道歉。就是這句話，令學生軟化起來。

學生其後表示，「如果校長出嚟，你就係手足！如果有人敢打你，我實幫你擋！」段崇智表示感謝。學生又指其實無人憎恨校長，只是想校長「與學生同行」。

吳副校長總結對話，第一，校方將會出聲明譴責警方暴力。第二，成立緊急應變機制，集中研究如何提供即時幫助。

2小時的閉門對話，成為段崇智戲劇性「化危為機」的關鍵，亦令中大師生之間關係一下子扭轉，由劍拔弩張變成和諧融洽。段崇智再走出房間時，向外面等候的同學交代，學生聽罷都覺得滿意，有人點頭，有人微笑，有人拍掌，最後更歡送段崇智上車，其間不少學生笑着與他握手，與2兩小時前的火藥味形成強烈對比。

中大校長與學生的僵局，數小時之內完滿解決。