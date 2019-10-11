【逃犯條例】政黨領袖見黃之鋒　中國駐泰大使館譴責

泰國前進黨黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）早前與香港眾志秘書長黃之鋒會面，合照後黃之鋒上載至個人facebook。中國駐泰國大使館不點名批評，「個別政客」與「港獨分子」接觸。

不點名指泰政客嚴重錯誤及不負責任

東南亞傳媒《BenarNews》報道，中國駐泰國大使館發出聲明，不點名批評泰國政客「支持香港活躍份子」，稱「部份人以謠言及虛假訊息，企圖分裂中港和尋求海外支持」。

聲明指，部份泰國政客聯絡及支持該些組織，是嚴重錯誤及不負責任。中方希望涉事者能夠理解香港遇上的問題，並採取有利於中泰關係的行動。

《BenarNews》報道引述前進黨發言人指，已經與中國大使館解決事，但沒有透露兩人之間的談話內容。

報道指，黃之鋒與他納通在10月5日會面，當時他們出席《經濟學人》的活動，翌日黃之鋒將照片貼在自己facebook。中國駐泰國大使館則於10月10日發表聲明。

據黃之鋒當時帖文介紹，他在《經濟學人》活動中與澳洲自由黨Tim Wilson及他納通等人見面。他納通打破傳統兩黨爭霸的局面，帶領前進黨成為泰國第三大政黨，在國會贏得超過80個席位。