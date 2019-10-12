【立法會】涉利益衝突？財會秘書：由陳建波定開會時間　做法合適

新一個立法年度即將展開，24名民主派議員昨晚去信財委會秘書，反對周一（14日）再舉行會議，認為由來屆財委會候選人陳健波決定開會時間涉利益衝突，以及在未有徵詢委員的同意就決定開會，時間倉卒。 財委會秘書今午回覆，稱《財務委員會會議程序》第5段訂明，正副主席選舉，須由在任的財務委員會主席召開；而選舉下周一開會，是由於當日沒有其他委員會會議，亦沒有議員通知秘書長不在港，故主席認為給予較短的時間預告，是合適的做法。

秘書引述陳健波指，由於財委會在今個年度會期已積壓40多項尚待審議的財務建議，故有迫切盡快完成正副主席選舉。（資料圖片／羅君豪攝）

財務委員會秘書薜鳳鳴在回信中指，《財務委員會會議程序》第5段訂明，每屆任期第二個或其後各個會期的財務委員會正副主席選舉，可在該會期開始前舉行的會議上進行，是次會議須由在任的財務委員會主席召開。故此，雖然陳健波是新會期財委會主席候選人，但根據條文，選舉正副主席的會議仍是由作召開。若議員認為有需要檢討該條例，陳健波建議可考慮在日後提出。

秘書引述陳健波指，由於財委會在今個年度會期已積壓40多項尚待審議的財務建議，包括多項建制及民生項目，故認為有迫切盡快完成新會期正副主席選舉，讓財委會盡快展開審議工作。

至於安排於下周一再舉行會議選舉主席，是考慮到當日沒有其他委員會會議，沒有議員通知秘書處離港及當天是一個工作日，加上知悉在10月16、17及18日早上及下午均已安全會議，故有此決定。