【施政報告】政府擬推租金津貼　尹兆堅：應與租務管制雙管齊下

施政報告將於本周出爐，今日（14日）有多間傳媒報道，稱政府正研究發放租金津貼，及推售租者置其屋計劃的貨尾單位。民主黨立法會議員尹兆堅指出，對有關消息表示失望，認為政府是作「半桶水」施政。 尹兆堅指出，實施租金津貼會帶來加租壓力，故租金津貼及租務管制應「雙管齊下」；至於推售租置計劃貨尾單位，尹認為政府須引入最少10年以上的轉售年期限制，對象亦只可售予公屋居民，才可達致分割市場的目的。

據了解，政府擬推出租金津貼，以紓緩住屋壓力。（資料圖片）

尹兆堅說，原則上不應反對政府提供租金津貼，但預料實施後業主或會加租。他指出，按照他一直的倡議，租金津貼及租務管制應「雙管齊下」，否則只會「益咗業主」。

相反，若政府派發租金津則予輪候公屋3年人士，他稱則有機會令業主加租風險減低。

民主黨立法會議員尹兆堅指出，對有關消息表示失望，認為政府是作「半桶水」施政。（資料圖片）

租置計劃應加入嚴謹轉售限制

同時，亦有報道指出，政府擬推售租者置其屋計劃的貨尾單位，以大約市價兩至三折的價格發售。若現有租戶遷出或自然流失，有關租置單位會撥入作每年的「綠置居」計劃內。

尹兆堅表示，政府消息提及的租置計劃，政府僅是將「租置計劃1.0」貨尾推出，當中無透過收緊轉售限制，解決現時租置單位淪為炒賣工具的現象。他認為，政府須引入最少10年以上的轉售年期限制，對象亦只可售予公屋居民，才可達致分割市場的目的。

就單位售價，尹兆堅認為政府必須說明，售價會以今日市價或當年推出租置計劃為基準。而為免訊息混亂，尹亦反對將租置計劃的貨尾單位，放於綠置居的計劃內。

批評政府後知後覺

尹兆堅說，近日見到政府有不少措施「派糖」、「小恩小惠」。他認為，這是後知後覺的政治動作，亦反映過去政府拒絕這些政策的理由只是藉口。