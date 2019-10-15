【區議會選舉】「光復香港時代革命」避過DQ！參選人獲函提名有效

「光復香港 時代革命」是否新一屆區議會選舉的DQ紅線，成為近日政圈焦點。參選九龍城樂民選區的參選人、民主派區選聯盟林正軒晚上在FACEBOOK個人專頁表示，他在選舉政綱打正旗號寫有「光復香港 時代革命」口號，而今日收到選舉主任的來信通知，他的提名有效。 這是首名打着「光復香港 時代革命」旗號而獲告知成功入閘的個案。

林正軒是毛孟靜立法會議員助理，已報名參選九龍城樂民區，在參選的選舉信息一欄，他以藍底白字寫着「光復香港 時代革命」、「五大訴求、缺一不可；跟進重建、徹查港鐵；議會資源，支援運動」，以及「願榮光歸香港」的口號。

翻查林子軒的FB，他在十月份亦曾貼出一張手持「光復香港 時代革命」大黑旗的照片。

不過，以上舉措未有成為林參選的障礙。林晚上在FB貼出選舉主任郭偉勳今日的來函，通知他的區選提名有效，意味他將成功入閘。

接近政府消息指，至今未收到任何訊息，指參選人叫喊或分享「光復香港 時代革命」口號會被DQ，而選舉主任裁決林正軒提名有效，「現實已經講咗畀大家知，單單喊呢句口號係無違反基本法的」。

為何有其他行政區選舉主任向參選人查詢「光復香港 時代革命」的意思？消息人士解釋，根據法例，選舉主任有權對不清晰的內容向參選人查詢，而裁決的關鍵不是這句口號，而是叫這句口號的含意，如果參選人回覆的答案表明不支持港獨，同時獲選舉主任信納，便無問題。

該區的另一參選人為現任區議員、九龍社團聯會成員楊永杰。

區議會沙田沙角選區參選人陳兆陽，昨晚在社交網站平台FB表示，收到選舉主任來信，要求他解釋之前一張寫有「光復香港 時代革命」的貼文的意思。

選舉主任的信件指出，雖然陳兆陽已簽署提名表格上，保證效忠香港特區政府的聲明，但由於他曾發表一則貼文，內容提及「光復香港 時代革命」，選舉主任在信件中詢問他，句子是甚麼意思，並會根據他的答覆，以及他的提名表格及所有相關資料，考慮他的提名是否有效。

此外，參選元朗宏逸的巫啟航同樣被選舉主任去信查詢同樣問題。

陳兆陽9月初分享一張宣傳聯校人鏈的圖片，圖中有多隻Pepe青蛙組成人鏈，並有「光復香港，時代革命；五大訴求，缺一不可」字句。巫啟航的帖文則拍攝多張各寫着「光」、「復」、「香」、「港」、「時」、「代」、「革」、「命」的白紙，巫在帖文形容雖製作簡單粗糙，「字句表達的意志更加強烈，更加可貴」。

截至10月15日，沙田沙角選區其他參選人包括新民黨夏劍琨；宏逸則有工聯會姚國威、無黨派曹健科報名。

政制及內地事務局局長聶德權上周六被問到，如有參選人以「光復香港 時代革命」為選舉口號，會否被取消參選資格。聶德權回應時表示不會評論，重申按相關法例處理。