【施政報告2019】學習支援津貼待改善　施政矛盾應避免

立法會大會明日（16日）復會，特首林鄭月娥將會宣讀任內第三份《施政報告》。回顧當年今日，林鄭月娥公布2018年施政報告，表示關心有特殊教育需要的學生，公布了多項與特殊教育需要相關的資助、措施。事隔一年，新「學習支援津貼」對部分學校而言卻得不償失。

「學習支援津貼」與過去的「小學加強輔導教學計劃」與「融合教育計劃」重整，新「學習支援津貼」（LSG）原意為按學生需要，向學校提供常額教師及金錢津貼。「LSG」是「按人頭」增加津貼額，達到一定額度可獲額外教席，大部分學校在新「LSG」下津貼額或有所增加，但獲得常額教席的難度則變相提高。

以往透過「小學加強輔導教學計劃」（IRTP）聘請教師的學校，在新學年或需要利用校內教席，甚或透過新增的「特殊教育需要統籌主任」職位（SENCo）聘請原來教師。「IRTP」下，學校每8至15名合資格學生可加開一個獨立班級，學校按班數獲得1至3名額外教師及班級津貼，然而由2003/04學年起，教育局便規定所有新成立學校必須採用「學習支援津貼」（LSG），並要求所有「IRTP」學校盡快改用另一津貼計劃。

新政推行與舊政矛盾，最終受苦的始終是一眾學生。（勞敏儀攝）

上年施政報告後推行的新「LSG」，的確令大部分學校資源增加，但「IRTP」既有成效，便應繼續沿用。教協去年曾作調查，發現93%採用「IRTP」的學校校長認為IRTP更能幫助學生。但上年施政報告出台之後，新「LSG」逐步推行至全港公營普通學校，原本沿用「IRTP」的學校一旦未能達到新計劃的資助指標，便有可能面對教席縮減、津貼減少問題。

新政推行與舊政矛盾，最終受苦的始終是一眾學生。教育局推出政策，應先了解不同學校的實際情況，就前線校長、教師需要作出調整，慎思政策對不同學校可能做成的影響。官僚若只懂閉門造車，訂定政策時漠視學校實際情況，反而要學校另覓辦法遷就政策，絕對稱不上有為。

惠民政策不惠民，絕非市民樂見。教育局欲向各校增加資源，理應體諒不同學校情況，以保持學校原有教席為基礎。避免學校到頭來只能玩「數字遊戲」，用政府新開職位聘請舊有教師，讓增撥資源的政策本末倒置。