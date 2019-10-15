【施政報告2019】傳推租津助公屋輪候戶　「幫基層」僅一場夢？

施政報告明日（16日）公布，據特首林鄭月娥所言，內容將大篇幅談及土地房屋。目前坊間盛傳，政府會推出租金津貼（租津），幫助收入合乎申請公屋入息資格的人士。 租津是指政府向合資格人士發放定期的津貼。主要面向有兩種：一是針對長時間輪候公屋，現居不適切居所的基層人士；一是針對租住私樓、買不起樓的中產，為其提供扣稅優惠。在政府儲備破萬億之下，不論泛民建制政黨近十多年都相繼指出，政府應津貼租住私人樓宇的市民。 不過租津往往卡死在一個問題上：當租客負擔能力上升，業主很可能會乘機加租，最終白白便宜了業主，幫不到政策原先的目標。所以相關討論往往涉及是否一併重推租務管制，防止業主不合理加租，但不少外國例子都顯示租管的副作用太大，政府一直未有解決方案。

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政府一直拒推租津 憂未助租客先益業主

對於租住私人物業者，目前綜援受助人可按住戶人數獲發租金津貼，以支付居所的費用，但金額有限（現時兩人家庭僅3,795元上限，比2016年的劏房租金中位數4,500元更低）。這種政策，對於沒有領取綜援的人士亦有所忽略。加上政府自1998年取消租金管制，業主可以任意加租，對於租住私人物業的人，尤其基層市民而言，負擔百上加斤。

作為替代，在2001年8月，房委會曾經推出「長者租金津貼計劃」，為合資格長者申請人提供租金津貼以代替公屋編配，但由於反應不理想，2003年中止計劃。

2008年起，本港通脹加劇，劏房租金亦乘勢不斷上升，呎租直迫豪宅。民間團體如社區組織協會，及多個民主派政黨如民主黨、民協等，要求政府推出租金津貼的呼聲愈來愈高。

不過當時政府並未積極回應。2008年3月10日的立法會房屋事務委員會會議上，時任運輸及房屋局副秘書長周淑貞提到，政府的政策是讓私人住宅租務市場自由運作，沒有能力負擔私樓租金的市民可申請公屋。當時官員這番解說也不算太過「何不食肉糜」，因為當時公屋的平均輪候時間只是1.9年，達到3年上樓承諾綽綽有餘，政府亦繼續放寬單身人士申請公屋的入息限額，助低收入人士加快上樓。

據了解，政府擬推出租金津貼，以紓緩住屋壓力。（資料圖片）

公屋輪候時間拖長 建制派加入要求租津

所以，有關租津的問題原封不動。但2009年起，本地私樓樓價急升，連帶中產階級都出現置業困難，要付昂貴租金租住私樓，有關租津的討論，亦擴展到中產。

當時其中一個理據是，在董建華年代，政府推出了居所貸款利息扣除的政策，市民償還自住物業（主要居所）貸款的利息部分，可向政府申請扣稅，現時上限為20個課稅年度。所以對於一眾難以支付首期上車、租住私樓的市民而言，自然會心生疑問：既然政府對有樓階級提供扣稅優惠為「樓奴」減壓，對「租奴」又是否應拿出同應的優惠政策？

問題到2012年左右更加表面化。因為當時公屋供應短缺，輪候時間愈來愈長，「3年上樓」政策目標開始達不到。整個房屋問題由基層到中產都相當嚴重，租住私人物業的市民更是深受其害。

該年3月的立法會會議上，多名建制派議員如民建聯陳克勤、工聯會王國興等，都加入批評政府未能妥善照顧無住公屋的基層市民。陳克勤明言，政府應向公屋輪候冊上的市民提供租金津貼。在同年梁振英上任特首後，民建聯11月提交施政報告建議時，再提出住所租金應用作扣稅，以10萬元為上限。

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高企。（資料圖片）

租津牽動租管議題 政府恐弊大於利

政府拖足這麼多年都不推租津，讓租務市場「自由運作」只是表因，有一個更現實理由。因為在租金水平不受限制下，「自由市場」內的業主，眼見政府推出津貼，租客承擔能力提高，自然便會調高租金「分享成果」，到最後津貼只落到業主手中。所以討論租津的過程中，租金管制是同樣難以避開的議題。

不過重推租金管制，正是政府非常不想見到的。政府在1998年取消租金管制時，提出的理據是長時間限制租金水平，對舊樓業主不公平，亦令業主不願維修物業。而在其他地區也有例子指出，政府嚴格限制租金後，可能會導致業主嫌煩不肯租出寧可賣盤，或是在租屋時出現「揀客」情況，又或者巧立名目收取其他雜費，反過來令租樓人士受影響。

2014年12月，長遠房屋策略記者會上，時任運房局局長張炳良亦提到，政府一直有聆聽租務管制、租金津貼等建議。不過他提出，要思考政策「是否真的能幫助我們想幫助的市民，而不會造成弊大於利、或未見其利先蒙其害。」而租管實際上不會增加供應，當租管問題卡住，租津實際上也很難見到顯著效果。

但即使政府未積極回應，但租津問題繼續是近年政黨「強烈要求」的政策。民建聯上月發表的調查指出，六成七受訪者支持重推租管，近七成半支持租金扣稅，該黨立法會議員鄭泳舜進一步建議政府，向租住私樓的公屋一般申請者每月發放租金津貼，減輕租金負擔。

鄭泳舜早前建議，向已輪候公屋超過三年，並通過申請公屋資格覆核，正租住私樓的公屋一般申請者每月發放租金津貼。（陳欣彤攝）

政府拒推多年 改變立場仍是「那個原因」？

所以，政府對於租津的立場過往一直很清楚，是要考慮的因素太多、成效亦有疑問，因此未有拍板推行。但現時坊間流傳的消息，是政府正積極考慮以收入劃線，向合乎申請公屋入息資格人士發放租金津貼，即先幫基層，然而租金管制暫不考慮。外界自然會質疑，到底政府會有什麼「妙計」，解決過往官方一直擔心的問題，特別是業主趁機加租的問題。

因此，坊間也有猜測，認為因近日示威浪潮未平息，政府以為可派派糖為市民消消氣，但與其再策劃一些驚人新政策，落得如「明日大嶼」般焦頭爛額的田地，不如做「黃大仙」，對一些政黨爭取多年的福利「有求必應」，但求皆大歡喜，實際上有效無效是一回事，反正派糖之事，只消慷納稅人之慨而已。

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