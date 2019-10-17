【區議會選舉2019】提名期結束！區區有競爭　31區4人或以上爭1席

區議會選舉今日（17日）截止提名，從最新數提名名單所見，今年出現罕有的無「白區」局面，即「區區有競爭」，沒有人自動當選。今年不少選區競爭激烈，有粗略計算23個選區有4人參選，5人或以上的更有8個選區。 另外，今日有6人退選，當中包括錦濤陳國強、長洲郭卓堅。 提名期結束之後參選人還未真正可以出選，因為候選人要等待當區選區主任來函通知，參選資格才正式有效。

梁國雄大戰李慧琼 譚得志挑戰柯創盛

民主派「打大佬」挑戰建制派知名人物的選區，包括中西區西環民主派社區主任彭家浩挑戰民建聯張國鈞、九龍城土瓜灣北梁國雄挑戰民建聯主席李慧琼、觀塘廣德人民力量譚得志挑戰民建聯柯創盛、荃灣愉景荃民議政劉卓裕挑戰實政圓桌田北辰、北區欣盛新民主同盟林淑菁挑戰民建聯劉國勳、公民黨冼豪輝挑戰工聯會麥美娟；南區海怡西黃之鋒挑戰新民黨陳家珮。黃之鋒的提名是否有效，目前仍待選舉主任定奪。

另外，近日被襲受傷的社民連岑子杰對公民力量黃宇翰。

何君堯對盧俊宇、蔣靖雯 林卓廷、新民黨、「金金大師」混戰

3人混戰的焦點選區中，則有屯門樂翠何君堯對民主黨盧俊宇、無黨派蔣靖雯；元朗十八鄉梁福元對民主動力司徒博文、無黨派陳有鴻；北區石湖墟林卓廷對新民黨孔永樂、「金金大師」梁金成；西貢環保北方國珊對區政聯盟陳展浚、何梓聰。

23選區4人對陣

4人或以上對賽的焦點區，有周浩鼎對獨立王進洋、無黨派劉永賢、黎永安；葵青華麗單仲偕對現任區議員黃耀聰、無黨派譚荏之、戴沛珊、阮國基；沙田水泉澳邨工聯會鄧家彪對盧德明、趙佩玉、雷奕芳；西貢運亨新民主同盟范國威對戴卓然、楊聰、劉志成。

8選區5人混戰 包括焦點尖沙咀西

總共8個選區出現5人混戰的場景，包括尖沙咀西、盛欣、彩健、海晉、顯嘉、馬鞍山市中心、華麗以及青發。

元朗多區競爭激烈 新田一夜間白區變戰場

元朗區議會競爭激烈，除了新選區盛欣有5人競逐外，另有五區亦有4名侯選人報名，包括屏山南、天耀、天恒、錦綉花園以及新田選區。新田區四名候選人中，有3人同時選擇在提名期最後一天參選，令新田一夜間由「白區」變戰場。

收1104份提名 合共6人退選

今次區議會選舉共接獲1,104份提名表格，選舉主任今日共接獲62份提名表格。部份候選人最終能否「出閘」，還要過選舉主任一關，需要收到選舉主任來函通知，才正式有效。

五區的選舉主任今日共接獲5份候選人退選通知書，分別是南區香港仔選區、觀塘區藍田選區、屯門區新墟選區、沙田區錦濤選區，以及離島區長洲選區的各1名候選人。深水埗區寶麗選區的1名候選人，則於10月15日退選。

選舉主任馮驊都將於10月24日主持簡介會，會前將抽籤決定候選人號碼、排列次序。（資料圖片）

10月24日舉辦簡介會 會前抽籤排次序

經選舉主任審核及確認獲提名人士的資格後，獲有效提名的候選人名單將於憲報刊登。

選舉管理委員會將在10月24日（星期四）晚上8時，在大嶼山香港國際機場亞洲國際博覽館為候選人及其代理人舉辦簡介會。

選舉管理委員會主席馮驊法官將主持簡介會，向候選人及其代理人介紹選舉活動指引的內容、選舉安排及在進行競選活動時應注意的重要事項。廉政公署的代表亦將於會上講解《選舉（舞弊及非法行為）條例》。香港郵政的代表則會講解免費投寄選舉郵件的安排及相關要求。選舉事務處和律政司的代表亦會出席。

簡介會前會進行抽籤，決定候選人在選票上的排列次序，以及分配展示選舉廣告的指定位置。

全港18區共有452個選區。如選區內有超過1名候選人獲有效提名，便須於11月24日（星期日）進行投票。