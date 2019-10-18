【立法會】委員會陸續選出正副主席　泛民福利委員會成功搶灘

立法會新會期開始，各委員會陸續選出正副主席。早前有建制派揚言要全數佔據各委員會正副主席之位，今日(18日)選舉結果顯示，多數委員會主席由建制派出任，泛民議員則可擔任副主席。 而福利事務委員會，泛民成功搶灘，奪下正副主席職位。

福利事務委員會主席副主席 為鄺俊宇及邵家臻

福利事務委員會主席由民主黨鄺俊宇擔任，社福界議員邵家臻則擔任副主席，是少有泛民能夠當選正副主席職位的委員會。

今日交通事務委員會仍未選出副主席，而主席則是自由黨航運交通界議員易志明。

邵家臻當選福利事務委員會副主席，而主席則是鄺俊宇，是暫時唯一正副主席都由泛民議員擔任的委員會。（羅君豪攝）

經濟發展委員會主席為鍾國斌 教育為葉劉淑儀

而6個委員會今日選出正副主席。工商事務委員會主席為經民聯工業界（第二）議員吳永嘉，副主席為公民黨楊岳橋。經濟發展事務委員會主席為自由黨紡織及製衣界議員鍾國斌，副主席為民主黨胡志偉。

教育事務委員會主席為新民黨葉劉淑儀，副主席為專業議政教育界議員葉建源。食物安全及環境衛生事務委員會主席為自由黨飲食界議員張宇人，副主席為民主黨黃碧雲。

民建聯議員包辦民政及房屋兩委員會主席

民政事務委員會主席為民建聯區議會（第一）議員劉國勳，副主席是區諾軒。房屋事務委員會主席是民建聯柯創盛，副主席為民主黨尹兆堅。

部份委員會早前已選出正副主席。財經事務委員會主席為經民聯金融服務界議員張華峰，副主席為專業議政會計界議員梁繼昌。衛生事務委員會主席是民建聯蔣麗芸，副主席是經民聯地產及建造界議員石禮謙。

保安事務委員會今天仍未選出正副主席。（羅君豪攝）

5委員會未選出正副主席 包括保安、司法及法律

資訊科技及廣播事務委員會主席是專業議政資訊科技界議員莫乃光，副主席是民建聯葛珮帆。公務員及資助機構員工事務委員會主席為工聯會郭偉強，副主席為勞聯勞工界議員潘兆平。

另外，據立法會網頁，司法及法律事務委員會、發展事務委員會、政府事務委員會、人力事務委員會以及保安事務委員會，均未有最終選舉結果。