【逃犯條例】林鄭首開腔不排除日後改組管治班子　留任非戀棧權位

反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮已經持續超過四個月，至今仍然未有平息。特首林鄭月娥今日（19日）接受商業電台訪問時表示，解決反修例風波後，不排除改組問責官員班子及行政會議成員。她重申自己留任並非戀棧權位，而是政府想展示有承擔和願意負責任，將盡力及盡快處理現時的社會問題。

逃犯條例風波至今仍然未有任何一名官員問責下台，律政司司長鄭若驊（前左一）及保安局局長李家超（前右一）備受爭議，惟獲林鄭月娥（前中）力保。（資料圖片）

今次是林鄭首次開腔表明不排除會重組管治團隊及行會成員。林鄭又承認，政府對現時社會出現的紛亂是責無旁貸，亦認為政府工作有改善空間，未能更好掌握民情民意作適當回應。她冀望盡最大能力，憑經驗及對情況的掌握，以令香港盡快走出目前狀況。

林鄭成民望最低特首

逃犯條例引發的示威風波延續至今，特首連同問責官員團隊，以及行政會議各成員的民望屢創新低。按香港民意研究計劃本月初的民意調查數據，特首林鄭月娥的評分僅有22.3分，亦有八成受訪市民反對她繼續出任特首，是回歸22年來民望最低的特首。

律政司司長鄭若驊及保安局局長李家超亦因逃犯條例風波，分別有七成半及六成七受訪市民反對他們繼續出任現時官職。行會成員方面，湯家驊、葉劉淑儀、羅范椒芬及李國章等，多次發表具爭議言論而遭受批評。但反修例的爭議發展至今，依然未有任何一名官員或行會成員為示威浪潮問責及離任。