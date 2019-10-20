【逃犯條例】林鄭：監警會年底交報告　涵蓋新屋嶺、721、831事件

特首林鄭月娥今（20日）在無綫節目節目《講清講楚》時表示，監警會目標年尾提交首階段報告，據她了解，將會涵蓋721元朗西鐵站有白衣人襲擊事件、831太子站事件及部分人對新屋嶺扣留中心的指控，她強調已經向監警會保證政府及警方定會全力配合，她亦會認真檢視和跟進報告。 被問到會否成立獨立諷查委員會？她稱現時面對暴力的程度難以用一種方法，必須要用法治手段處理，又指一連串的衝擊、破壞商店、「私了」等現象，遠遠超越政治訴求，近乎想摧毀香港。

對於社會上有聲音要求重組警隊，林鄭稱近數個月市民對警隊的信任是懸崖式下降，她希望事態平靜後，市民再理性思考及客觀分析。（資料圖片）

林鄭在節目提及，一定會非常重視監警會報告的結果，被問到如坊間對內容有大爭議，會否考慮成立獨立調查委員會？林鄭稱現時不想作揣測，但經過現行獨立的機制，結果仍存在很多不信任和爭議，作為行政長官或政府一定要會想方法作足夠的回應。

至於是否需要有另一個機構處理，林鄭指，屆時會再研究，特別是面對社會的重大事件，都應該以社會相對能接受的方法處理，包括審視報告、經常提及的獨立調查委員會、獨立非法定的委員會等。

被問到會否考慮特赦？林鄭稱現階段談特赦恐怕會釋出錯誤訊息，令年輕人以為違法會獲得赦免。（資料圖片/高仲明攝）

林鄭：市民對警隊信任懸崖式下降 冀事態平靜後市民再理性思考

近日社會上有聲音要求重組警隊，林鄭稱近數個月市民對警隊的信任是懸崖式下降，她希望事態平靜後，市民再理性思考及客觀分析。她認為，「重組警隊」是一個口號，並賦予一個負面的看法。

林鄭強調，政府一向重視機構有否需要改變、或與時並進的地方，重申不局限於警隊，亦適用於其他政府機構。林鄭提到，政府架構時常都有改組，但改組不一定因其做得差，而是要滿意時代需要。

對於林鄭日前表示，願意在不違法基礎下，研究為未成年被捕者提供更好支援。被問到會否考慮特赦？她稱「現在可以同大家講，是有這個權力在此，不反基本法」，但認為現階段談特赦恐怕會釋出錯誤訊息，令年輕人以為違法會獲得赦免，她呼籲未成年人士身邊的家長、老師等持分者，要強力呼籲及保護年輕人，不要參加違法行為。