【10.20遊行】鏡頭前撒尿、持氣槍挑釁　尖沙咀警署淪羞辱對象

反逃犯條例風波示威者今日發起九龍遊行，原定目標在下午一時半起步，在梳士巴利公園集會，然後遊行至高鐵西九站，位處附近的尖沙咀警署淪為針對目標。 示威者不僅用黑漆噴黑尖沙咀警署的警徽，「流水式」地在警署外嗌詛咒警察家屬的口號，更首次公然在媒體鏡頭前，走到警署大閘撒尿，當眾羞辱警署。

今日尖沙咀警署淪為示威者肆意羞辱的目標。當遊行開始不久，示威者途經尖沙咀警署外時，均高聲大罵警署內的警員是「黑社會」、「死全家」，當時在內的警員不時觀察外面情況，以及用錄影機拍下外面的示威者。

其後在警署高位位署，有警員「開咪」，呼籲示威者離開，期間一度示威者對罵，有警員表示：「「黑衫黑褲我見到你啦，快啲離開，唔係會連累無辜市民、記者朋友。」

不久，一名穿着黑衫黑褲的示威者，步上石級，走到尖沙咀警署的大閘外，然後背着傳媒的鏡頭在向住大閘撒尿，期間示威者還微微搖動股，讓媒體清晰拍到尿柱。

此外，有示威者爬上高處，向警署外的警徽噴黑漆。未幾，警員在警署的高位外灑疑似水的液體，但未有進一步的行動。

當大批示威者在尖沙咀警署聚集並向警署外叫罵時，《香港01》記者拍攝到一名身穿白色衣服的示威者，手持一隻疑似氣槍，並指向警署位置。警署內的警員發現後隨即「開咪」指，「喺彌敦道山林道白色T-shirt果個，你既鐳射光影響唔到我地，但你既所在所為，已經畀我地攝錄咗」、「係你啦，山林道、白色T-shirt果個，請你立即離開」，惟該男子未有收起的意圖，更向警署內的警員「扮鬼臉」，並繼續手持該疑似氣槍的物件指向警署。

有示威者走到尖沙咀警署門口外撒尿，其後警員在警署的高位外灑疑似水的液體，但當時未有進一步的行動。（歐嘉樂攝）