【10.20遊行】警指水炮誤中清真寺　伊斯蘭團體：真主才知道真相

香港伊斯蘭青年協會出帖回應警方說法。

10月20日九龍遊行中,警方水炮車將藍色水,射中尖沙咀清真寺。警方於晚上在facebook出帖指:「顏色水誤中九龍清真寺的正門及大閘。警方在事件發生後立即聯絡清真寺首席教長及穆斯林社區領袖,解釋事件及表達關注。」 (英文版為coloured water was used for effecting the dispersal, which accidentally affected the entrance and front gate of the Kowloon Mosque.)

至深夜時份,警方更派出油尖警區指揮官總警司何潤勝、警察公共關係科高級警司余鎧均、及非華裔警務人員Swalikh Mohammed 及Gimandeep Singh,「主動到九龍清真寺與教長會面」,會面內容為:「向教長解釋及表達關注。」

警方出帖文指水炮車「誤中」清真寺後,香港伊斯蘭青年協會亦在FACEBOOK出文回應。該帖文附有水炮車的藍色水射中清真寺的圖片、市民協助清洗清真寺的圖片、與及一張由漫畫家「謝曬皮」繪畫、一群穿黑衣的人在清潔清真寺的圖畫。

該帖文相當簡短,先用英文寫道:「A picture is worth a thousand words,"Accident" happened today and who should be blamed for the unfortunate situation?Allah (swt) knows the best!!」

帖文繼而轉為中文:「感謝每一位曾幫忙清潔清真寺的香港市民。清真寺是屬於每一位穆斯林,是我們敬拜真主神聖之地。我們對於清真寺受到『染藍』感到十分難過, 至於導致今次事件發生的真正原因,只有真主才知道真相。」

帖文再引用古蘭經內容回應事件:「我確已考驗在他們之前的人。真主必定要知道説實話者, 必定要知道説謊者。難道作惡的人以為他們能逃出我的法網嗎? 他們的判定真惡劣!」《古蘭經Qu'ran28:3-4》

至於為少數族裔服務的團體香港融樂會,亦發稿譴責警察。融樂會認為,警方以藍色水劑在沒有合理情況下染污清真寺設施,乃侮辱宗教場所及漠視宗教自由之舉,故強烈譴責警方、要求警方立即向受害者及寺方道歉,並就其舉動作出清晰交代。