【陳同佳出獄】港可循有預謀犯案調查？消息：政府已研究所有控罪

台灣殺人案疑犯陳同佳周三（23日）出獄，他早前撰寫親筆信予特首林鄭月娥，表明願意返回台灣自首，不過台灣移民署已採取入境管制措施，拒陳同佳入境台灣。陸委會解釋，港府把完整罪證交予台方，才批准陳同佳入境。 據知情人士透露，港府已研究所有可檢控陳同佳的潛在控罪，只有洗黑錢一罪有足夠證據檢控，故不存在港府放棄司法管轄權一說。該知情人士又指，目前唯一轉機是希望透過香港警方與台灣當局溝通和聯絡，令台灣當局回心轉意，批准陳同佳入境自首，「如果台灣政府不肯，甚麼機制都無用」。

陳同佳涉嫌在台灣殺死潘曉穎並藏屍行李篋內，隨後就帶到台北捷運竹圍站外的一個公園草叢棄屍。（資料圖片）



台灣陸委會昨天（20日）發聲明表示，港府應循司法互助處理陳同佳案，台方有必要先對相關人員採取入境管制，意指不允許陳同佳以及勸說陳同佳的北京市政協委員、聖公會教省秘書長管浩鳴入境台灣，意味陳同佳周三出獄後，將成為「自由人」，即使他願意自首，但台灣當局現階段已不會接收他。

台灣法務部指，陳同佳與死者潘曉穎均為香港居民，香港檢警機關已掌握諸多未提供予台灣的證據，懷疑陳同佳可能是在香港時已預謀犯案，故香港並非沒有管轄權，強調陳同佳所犯殺人案屬於「萬國公罪」，香港檢警機關也應按其司法程序，持續積極偵辦，以還給死者及其家屬公道。

據知情人士透露，港府已研究所有可檢控陳同佳的潛在控罪，只有洗黑錢一罪有足夠證據檢控，故不存在港府放棄司法管轄權一說。該知情人士又指，目前唯一轉機是希望透過香港警方與台灣當局溝通和聯絡，令台灣當局回心轉意，批准陳同佳入境自首。

知情人士又指出，台灣拒絕陳同佳入境的決定，已屬政治決定，「例如美國總統不准你入境，政府與政府之間有甚麼機制也無用」，事情已超出香港政府的可控制範圍，港府難以逼令台灣當局容許陳同境，又指陳同佳出獄後，港府不會再安排其他程序協助，坦言他出獄後已是自由人，「不能強迫他做些甚麼」。