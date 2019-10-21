【區議會選舉】沙田淪審查重災區　港台新聞、杜汶澤fb變DQ理據？

區議會選舉將於11月24日舉行，提名期於上周五（17日）結束，多區全數參選人獲選舉主任確認提名。不過在沙田區，多人仍未獲確認提名，角逐連任「錦英」選區、沙田區政召集人的丁仕元，及前學民思潮成員、「馬鞍山市中心」參選人鍾禮謙收到選舉主任就「光復香港，時代革命」口號作出查詢。 其中選舉主任陳婉雯今天（21日）下午去信丁仕元，指他於9月4日在Facebook轉貼一則貼文，內容提及「光復香港，時代革命」，要求他解釋和是否認同有關字句和主張。不過該貼文卻是來自「杜汶澤喱騷」fb專頁的片段，片中一中學學生在開學禮高唱《Do you hear the people sing》，台下學生高呼「光復香港！時代革命」，他轉載貼文時僅稱：「同學們加油。」

鍾禮謙亦收到選舉主任就「光復香港，時代革命」口號作出查詢，指他在8月31日於Facebook轉貼一則貼文，內容提及「光復香港，時代革命」，不過貼文只屬提及「香港民主女神像」的一則《香港電台》新聞。（資料圖片／羅國輝攝）

陳兆陽、黃文萱、李世鴻今天下午終入閘

沙田區淪為是次區選「審查重災區」，角逐連任「沙角」選區的陳兆陽在10月14日收到選舉主任陳婉雯的信件，指他曾在facebook轉載貼文，內容提及「光復香港 時代革命」，涉事貼文為一張9月9日聯校人鏈行動的文宣圖片，上面寫有「光復香港 時代革命」口號，陳兆陽轉載時僅稱：「星期一，師兄弟們，到時見！」他在回覆選舉主任6天後，即今天下午才獲確認有效提名。他批評選舉主任作風官僚，效率比較低，做法明顯是政治操作，令參政者日後自我審查，直言：「唔應該有白色恐怖」。

報名參選「錦濤」的許立燊、參選「鞍泰」的鄭仲恒，以及參選「帝怡」、曾被選舉主任查詢「光復香港，時代革命」口號的民主黨劉青，至今仍未收到確認提名。其中在10月14日報名的鄭仲恒表示，不明白為何仍未獲確認提名，又指遲遲未獲確認提名，影響選舉工程，「好多不確定因素，有啲嘢都唔知好唔好去馬」，上班安排也未能及早作出調整。

參選「第一城」、於10月8日報名的公民黨地區發展主任黃文萱，在今天傍晚才收到確認提名通知，惟公民黨已於10月17日派出有「大圍金正恩」之稱的新界東支部主席錢偉健擔任「Plan B」。

同樣今天傍晚收到提名有效通知的是爭取連任「翠嘉」選區的李世鴻，他促請政府亦要根據《基本法》，讓所有人擁有參選及選舉權利，停止一切多餘的政治審查。

陳兆陽（左）在回覆選舉主任6天後，即今天下午才獲確認有效提名。

鍾禮謙轉貼港台新聞 指圖文有「光復香港，時代革命」

角逐連任「錦英」選區、沙田區政召集人的丁仕元於10月15日報名，他今天才收到選舉主任就「光復香港，時代革命」口號作出查詢。陳婉雯指他於9月4日在Facebook轉貼一則貼文，內容提及「光復香港，時代革命」，要求他解釋和是否認同有關字句和主張，不過該貼文卻是來自「杜汶澤喱騷」fb專頁的片段，片中一中學學生在開學禮高唱《Do you hear the people sing》，台下學生高呼「光復香港！時代革命」，他轉載貼文時僅稱：「同學們加油。」

自2003年開始參選區議員的丁仕元批評選舉主任製造白色恐怖，指這些言論審查與市民的《基本法》訂明的參選權和被選舉權有相違背。他又指出，過往基本上個個都「入閘」，不會出現今屆的情況。

「馬鞍山市中心」參選人鍾禮謙亦收到選舉主任就「光復香港，時代革命」口號作出查詢，指他在8月31日於Facebook轉貼一則貼文，內容提及「光復香港，時代革命」，不過貼文只屬提及「香港民主女神像」的一則《香港電台》新聞，新聞圖片出現「光復香港，時代革命」的字樣，他轉截時僅稱「作為中大人，感到好驕傲，今日大家萬事小心」。

「錦英」參選人還有民建聯蔡惠誠、無黨派人士羅兆冲和獨立候選人李健行。「馬鞍山市中心」參選人還有李啟雄、現任區議員李子榮、邱文勁和吳惠靈。「錦濤」參選人還有民建聯吳啟泰、吳志雄和陳天俊。「第一城」參選人還有新民黨現任區議員黃嘉榮。「沙角」參選人有陳兆陽、新民黨夏劍琨、張婉盈。「翠嘉」參選人還有新民黨及公民力量李宇星、盧俊文。「鞍泰」參選人還有民建聯招文亮和湯子霈。