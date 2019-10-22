【水炮射清真寺】張建宗指容易知悉何人指揮、揸軚　可投訴跟進

反修例運動持續四個多月，示威者與警方於周日（20日）在九龍區爆發警民衝突，警方出發水炮彈驅散示威者，其中水炮車駛至尖沙咀清真寺門外，更兩度向清真寺大量噴射藍色水，門外數人和清真寺外圍同被「染藍」，特首林鄭月娥和警務處處長盧偉聰昨天（21日）親自到清真寺道歉。 署任特首張建宗今天(22日)出席行政會議前表示，特首和警方已清晰和誠意地表達歉意，又指若警方做得不足和不十全十美，市民可按既定機制投訴。被問到市民不知操作水炮車的警員身份，無法作出投訴，張建宗指出，操作水炮車的人不會太多，直言「警方一定知道邊個負責主管，邊個揸軚，邊個負責操作好清晰」，指可作出跟進。

10月20日，清真寺大閘位置遭藍色水直射，傳媒到場採訪拍攝。（譚文豪／公民黨 via 路透社）

張建宗表示，林鄭月娥和盧偉聰已到清真寺親自慰問和道歉，政府昨天亦發出新聞稿，清晰向受影響人士和機構表達歉意，警方於昨天下午四時的記者會亦已道歉。

被問到周日有很多食肆、商店、市民和教堂被水炮車射中，質疑為何政府官員只到清真寺和只向穆斯林道歉，張建宗表示，負責九龍區的助理警務署長昨天已指出，知悉有其他機構受到影響、宗教團體，警方會向受影響的市民道歉和交代，解釋當時情況，形容是「做緊功夫」。他又強調香港是一名包容社會，尊重宗教自由是香港核心價值，不希望是次事件發出錯訊息和令相關宗教誤會，故作道歉並親自作出慰問，強調政府不會歧視任何人。

張建宗強調，若警方做得不足和不十全十美，市民可按既定機制投訴。被問到市民不知操作水炮車的警員身份，無法作出投訴，張建宗指出，操作水炮車的人不會太多，直言「警方一定知道邊個負責主管，邊個揸軚，邊個負責操作好清晰」，指可作出跟進。