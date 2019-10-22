【區議會選舉】被問是否改變港獨立場　朱凱廸：會簡短回覆「是」

選管會周四（24日）舉行候選人簡介會，仍未確認參選資格的朱凱廸收到選舉主任第二輪提問，他提到對方去信要求他回答是否改變參選鄉郊代表選舉時的立場，即現在同意不能夠以任何方式主張「香港獨立」看法，指問題是「是非題」，他打算簡短回覆「是」。指假若今次答覆被取消參選資格，就要提出選舉呈請。

黃之鋒表示報名參選已18日，選舉主任還未確認他是否「入閘」。(資料圖片/羅君豪攝)

朱凱廸今(22日)早上接受商台節目《在晴朗的一天出發》電話訪問，他指選舉主任咬住一個觀點，即是去年鄉郊代表選舉時他沒有回答清楚「香港獨立」是否一個選項。被問到選舉主任會否質疑他的回答是否真心，朱表示「咁就無人知啦」，稱香港選舉制度從一開始就是簽完確認書就再其無政治審查，「以我理解，他要我答是非題，意思係『你唔好講咁多嘢』，所以我嘗試簡單答覆」。朱表示，如果今次答覆還是被取消參選資格，就要提出選舉呈請。

朱凱迪出選的元朗八鄉南，其餘參選人包括報稱獨立的八鄉上村村代表黎永添，以及同屬朱凱迪團隊的徐卓然，徐卓然在提名期的最後一日參選，被視為朱凱廸一旦被DQ後的PLAN B人選。

黃之鋒: 選舉主任無了期拖延

另外，以個人名義參選的香港眾志秘書長黃之鋒同樣未確認參選資格，他表示報名參選已18日，選舉主任還未確認他是否「入閘」，更向他先後提兩輪問題，指選舉主任的刁難令選舉不公平現象產生。

黃之鋒又指，政治審查下無法掌握政府的紅線如何拿捏，今星期四(24日)已是候選人簡介會，斥選舉主任無了期地拖延，做法難以理解。黃表示，他的團體成員每日打去查詢，「但民政署當然不清楚選舉主任和律政司商討了什麼。」

黃之鋒指，他參選的選區「海怡西」其一參選人、新民黨陳家珮早已正式確認入閘，可以順理成章地拉票，指建制派的選舉工程開展得非常順利。

「海怡西」其餘參選人還有民主派代表林浩波。