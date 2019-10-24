【區議會選舉2019】簡介會腰斬　選管會譴責擾亂秩序

區議會選舉的候選人簡介會今日（24日）舉行，但進行不到半小時，即因在場人士持續叫口號而腰斬。選舉管理委員會對於有人在簡介會期間擾亂秩序，令簡介會取消，予以強烈譴責。

區議會選舉簡介會期間不停有人叫口號，中途曾經暫停，但未能回復平靜。（ 梁鵬威攝）

斥有人向講者投擲物品 嚴重影響會場秩序

選管會表示，簡介會是向候選人介紹選舉活動指引內的重要環節，確保選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。然而，有人在簡介會進行期間擾亂秩序、大聲叫嚷、向講者投擲物品，嚴重影響會場秩序，最終簡介會須取消。

選管會對該些人士的騷擾行為表示極度遺憾，予以強烈譴責。又表示選管會向來尊重表達意見的自由，但參加簡介會的人士必須遵守簡介會的場地規則，不能騷擾其他在場人士和妨礙簡介會的進行。

今日簡介會上，多人場大叫口號，其中梁國雄等人大叫「反對政治篩選」、「釋放馮驊」，又高舉黑布、標語等，以及扔雜物，最終被逐離場。

選管會發言人表示：「11月24日舉行的區議會一般選舉，是一個非常重要的平台，讓413萬多名已登記選民投票選出其代表。選管會絕不接受選舉過程中出現任何威嚇或暴力的情況。」

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重申冀整個選舉在和平、安全環境下

他補充說：「香港一直有良好的選舉文化，四年一度的區議會一般選舉由籌備至投票日，涉及大量人力物力，當中的籌備工作亦環環相扣。相信參選人士及支持者會陸續展開或參與選舉工程，選管會呼籲社會各界盡其所能，讓整個選舉能在和平、安全的環境下進行，投票當日選民能在和平、安全的環境下前往投票站投票。假如有人對選舉安排有任何不滿，可作出投訴或依法律程序提出選舉呈請處理爭議。」

今次區議會選舉在簡介會之前已進行抽籤，各候選人已抽出在選票名單上的次序，以及獲分配的選舉廣告指定展示位置名單編號，相關資料亦可在選舉網站上查閱（網站在此）。