【區議會選舉2019】換選舉主任　黃之鋒：她不想接北京的燙手山芋

區議會選舉候選人簡介會昨晚(24日)舉行，香港眾志秘書長黃之鋒仍未獲確認參與資格。選舉管理委員會下午發公告，指處理南區參選人資格申請的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬突然因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上，惹人揣測馬周佩芬受力政治壓力。 海怡西選區候選人新民黨陳家珮及參選人黃之鋒今早(25日)出席商台選舉論壇，陳家珮表示不想瑞測馬周佩芬身體狀況，又指黃之鋒如能像朱凱廸一樣直接回答應選舉主任提問，或許已能入閘。 黃之鋒相信馬周佩芬面對極大政治壓力，「可以肯定她不想接北京的燙手山芋」認為選舉主任原來只負責處理文書，卻無端負上政治審查角色，反映所謂公務員政治中立蕩然無存。

陳家珮不滿距離投票日餘下不足一個月仍未有候選人號碼，令她無法開展選舉工程，大量文宣工作未能印刷。(資料圖片/吳煒豪攝)

陳家珮認為選管會推遲抽籤做法不合理，自言昨日下午3點才被通知不能抽籤。陳不滿指，距離投票日餘下不足一個月仍未有候選人號碼，令她無法開展選舉工程，大量文宣工作未能印刷。

黃之鋒認為選舉主任換人決定出乎意料，估計馬周佩芬面對來自香港及北京政府的精神壓力。黃提到，連葉劉淑儀亦表示「確認黃之鋒能否參選不由選舉主任決定。」黃之鋒相信馬周佩芬面對極大政治壓力，「可以肯定她不想接北京的燙手山芋」，認為選舉主任原來只是處理官方文件，卻無端負上政治審查角色。

黃又質疑，撤換民政專員的決定為何是由選管會而非民政事務署未宣布，形容做法極不尋常。

陳家珮澄清指葉劉淑儀的原意是選舉主任需要徵詢律政司意見，又表示在周庭的選舉呈請的判詞已確認選舉主任有權判斷候選人政治立場。陳認為馬周佩芬和黃已有兩輪對話，黃的答覆比起朱凱廸長篇大論，「點解朱凱廸入到閘，因為朱凱廸好直接答人哋。」指正是因為黃的答案含糊，選舉主任下不了決定，需要徵詢律政司意見。

黃之鋒回應，如果選舉主任認為他答案不清晰，向他發第三輪提問，他絕對樂意回應。陳家珮反駁指「如果你第三個答案又長篇大論咁點呀? 又問你第四、第五次?」

陳家珮表示，區議會是一個地區性選舉，質疑黃在9月時向美國提交選舉主任的資料，「居心何在呢?」黃之鋒指18區選舉主任名單是公開資料，相信國際社會亦關注香港選舉情況，「點解全港逾千個候選人，只有黃之鋒一個無機會成為候選人。」

海怡西選區另一名候選人林浩波表明不參加論壇。