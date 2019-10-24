【區議會選舉2019】黃之鋒疑質撤換南區選舉主任有政治考量　

選管會今(24日)就區議會選舉進行候選人簡介會，惟香港眾志秘書長黃之鋒仍未獲確認參與資格。選舉管理委員會下午發公告，指處理南區參選人資格申請的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。 黃之鋒稱，對於撤換南區民政事務專員感不尋常，其一，他不理解為何跨區由油尖旺選民政事務專員蔡亮頂上。其二，他今早到南區民政事務署時，職員稱馬周佩芬沒有請假，但短短兩小時內，選管會即公布因病休假，他認為馬周佩芬或受中聯辦等多方壓力，故改由另一名民政事務專員接替任「劊子手」，要「千方百計DQ黃之鋒」。

香港眾志秘書長黃之鋒仍未獲確認參與資格。(李澤彤攝)

黃之鋒稱，上星期三接獲馬周佩芬第二次向他提問，其後沒再接觸他。他認為，對方大可以問他第三輪問題，亦可以在過去7日選擇DQ他，但馬周佩芬沒有作出相關行為，故相信馬周佩芬受到各方壓力。黃之鋒又指，政府開先例在候選人簡介會當日撤換民政事務專員，因馬周佩芬在某政治任務上不符合要求，故撤換民政事務專員與DQ黃之鋒的任務有密切關係。

黃之鋒續指，他的回覆已體現其主張符合現行的憲制框架，亦導致政府找不理據DQ，故政府要跨區找一個民政事務專員擔任「劊子手」，以「莫須有」罪名取消其參選資格。他稱政府此舉不只影響他的選舉工程，亦導致其對手陳家珮今晚未能抽出候選人選舉號碼，

黃之鋒稱，對於撤換南區民政事務專員感不尋常。(李澤彤攝)

對於南區民政事務專員馬周佩芬因病休假，由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上，區諾軒指，以他認識的馬周佩芬是一位秉持程序辦事的公務員，質疑政府想取消黃之鋒的參選資格，故撤換一個不能取消其參選資格的選舉主任。

新民黨主席葉劉淑儀稱，由另一區的民政事務專員署任南區民政事務專員是政府正常做法，她認為政府或考慮到現時是選舉期，需要有經驗人士署任民政事務專員一職。葉劉又指，選舉主任是建基於證據及律政司的法律意見裁定提名是否有效，故更換選舉主任對提名決定沒有影響。

海怡西選區其他參選人還有林浩波。