【逃犯條例】立法會內會討論大樓保安安排　仍未選出正副主席

立法會內務委員會用超過10小時，仍未能選舉正副主席選舉。會議上，民主派繼續關注立法會大樓的保安安排，並寫信到行管會，就檢討保安執行指引反映意見。 他們特別提及6月12日金鐘反修例示威衝擊當日，議員被拒入立法會一事；以及在10月16日特首到立法會發表《施政報告》，議員把示威標語投射到牆壁上，當時立法會主席梁君彥隨即要求保安沒有議員的投射設備，要求釐清沒收議員物品和保安使用武力的準則。

公民黨郭家麒質疑警察的權限過大，指出立法會是開會的場所，但在過去幾次衝突中，警察隨意進入立法會範圍內佈防及休息「攤屍」，甚至有警察企圖阻止議員入內，他希望新主席可保證同類事件不會再發生，認為這樣有損議員的尊嚴。

民建聯陳克勤在回應民主派議員提出的保安問題時，指出有關答案應由內委會選出一批新的行管會成員後，才由他們回應。競逐連任內會主席的李慧琼則指，保安問題與選主席一事沒有直接相關，稱若自己當選後會引入此議題討論，但現階段不要繼續糾纏在同一項議題。

內委會秘書表示，行管會本年度的任期今日屆滿，內會需要選出新年度的成員，才能召開會議處理新年度的事務。

立法會內務委員會在本月18日召開第三次特別會議，選舉正副主席，但進度緩慢，會議舉行3小時，到下午5時半結束，仍然未選出正、副主席。