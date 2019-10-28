【區議會選舉】批個別泛民懶散　區諾軒籲多落區：不高估泛民成績

距離區議會選舉尚餘不足一個月，隨著反修例運動爆發和持續多月，一般相信政治氣候對泛民選情極為有利，有泛民中人更研判民主派陣營很大機會取得過半數議席，但在一片樂觀氣氛中，不少紮根地區多年的泛民卻認為有隱憂。 其中今屆區選交棒的民主派立法會議員、南區區議員區諾軒，近期在社交網站不斷發文「鞭策」同路人，他日前發文批評個別泛民參選人工作懶散，「出垃圾文宣」、「做到一劈屎」，言辭雖狠，但也是愛之深責之切。 他接受《香港01》訪問時表示，即使明天投票，亦不會高估民主派的成績，認為民主派能否搖動這座大山，關鍵在於候選人的勤力程度，以及倡議的政策能否打動選民。

區諾軒在去年立法會補選中勝出。（資料圖片/余俊亮攝）

區諾軒：「支持民主都好，唔係必然投你票」

區議會選舉進入大直路，目前只有香港眾志秘書長黃之鋒仍未獲確認參選資格，其餘451個選區均有民主派與建制派對壘。對於民主派區選選情，泛民內部有不同看法，有人認為民主派形勢大好，亦有人覺得有隱憂，其中區諾軒近日不斷在社交網站發文，「鞭策」泛民候選人，直指「街坊唔係奉旨投你（泛民） ！」

區諾軒接受訪問時表示，不會高估民主派的區選成績，「大家唔好覺得呢刻（民主派）就可以過二百席」，又說：「政治議題唔係全部，政綱唔可以只係得五大訴求；今次運動之後，整個政治光譜已經改變，傾向民主派嘅人一定會更多，但支持民主都好，但唔係必然投你票。」區諾軒指，根據過往數據，有八成角逐連任的現任區議員都能夠連任，認為即使反修例運動力量有多大，也不能忽視角逐連任的區議員之優勢。

他認為，民主派需知區選這座山有多高，指民主派能否搖動這座山，關鍵在於候選人的勤力程度，以及倡議的政策能否打動選民。他解釋，即使建制派有多害怕今次運動，但建制同鄉會、「大媽」也不會因此消失，他認為即使有民主派「唔爭氣」不勤力落區，但反修例支持者也要反省自己有否鞭策當區的參選人，「有人（民主派候選人）唔爭氣，你（支持者）怨嘅同時，有無鞭策當區參選人？參選人有責任，但（支持者）唔幫手，其實即係做free rider。」

他又直言：「你去拆人（建制派）議員辦事處就咁努力，但當有制度可以趕民建聯、工聯會出邨，你（支持者）又唔會去努力？你拆咗佢議辦，佢（建制）可以用公帑起返。」他認為這次是史無前例的機會在區選「打倒土共」，反問為何不思考透過合法選舉趕走建制派。

你去拆人（建制派）議員辦事處就咁努力，但當有制度可以趕民建聯、工聯會出邨，你（支持者）又唔會去努力？你拆咗佢議辦，佢（建制）可以用公帑起返。 區諾軒

柴文瀚認為，政治氣氛確實會令選民以政治立場決定投票意向，但不是擺出泛民牌頭便可得到選民支持。（資料圖片）

柴文瀚：建制有「特別拉票方式」



在南區服務十多年的民主黨區議員柴文瀚表示，擔心民主派出現過分樂觀的心態，他指建制派在地區實力不弱，會透過較高的安全系數維繫其核心支持者，加上建制有「特別的拉票方式」，認為建制支持者不會因反修例運動而減少。他呼籲泛民候選人不要因多了支持者打氣，便以為自己的選情佔上風，「你（泛民候選人）唔好以為建制派好弱、唔敢出嚟（擺街站、拉票），支持者見到你同你講『加油』，你就係佔上風。」

他以2014年南區區議會海怡西選區補選為例，當時新民黨陳家珮以政治素人姿態，以2,023票擊敗民主黨單仲偕及人民力量袁彌明當選，陳當時很遲才於選區「現身」，最終也能高票當選，直指「（建制派）唔出嚟唔係因為預備得好，有時見到建制派唔做嘢先要小心。」他認為是次選舉的關鍵，是民主派候選人能否動員當區選民投票，因政治氣氛確實令更多選民以政治立場決定投票意向，但並非單憑泛民牌頭便可得到選民支持。

施德來認為建制派的鐵票非常牢固，直言民主派「唔好諗著對家（建制派）會跌票」。（資料圖片/李澤彤攝）

施德來：需視區議會為民主教育基地

民協主席、黃大仙區議員施德來的看法與柴文瀚相似，他認為建制派的鐵票非常牢固，直言民主派「唔好諗住對家會跌票」。他指目前政治氣氛有助推高投票率，民主派得票料有進漲，但認為即使投票率有5成5，亦不代表泛民能過半。他認為，即使所有選區均有民主派參選人，但很多素人在6月才落區，當區居民未必對他們有足夠認識，認為不論素人還是泛民中人，也要展現「做區」的熱誠，若最終有幸當選，需視區議會為民主教育基地，「唔好贏咗就唔做區，（泛民） 零七年輸咗一次，翻盤就要等十年。」

張秀賢：民主派「唔係咁易過半數」

參選元朗元龍選區的中大學生會前會長張秀賢認為，民主派「唔係咁易過半數」，指表面上有很多因素不利建制派，例如沒有選區自動當選，分薄建制派的選舉資源，但他認為各選區選情不能一概而論，能否勝選還要視乎各候選人的特質。他認為，民主派在今次選舉應更有危機感，「泛民零三年大勝，零七年被建制『翻盤』，花咗幾多年先有機會收拾山河？」他認為若不趁今次政治風浪動搖建制地區網絡，未來短期內未必再有機會可以做到。

海怡西選區參選人還有民主派林浩波；元龍選區參選人還有經民聯王威信和周樂寧；東美選區參選人還有民建聯楊光富。