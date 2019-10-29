【DQ黃之鋒】泛民批為政治篩選　對困局百害無一利　火上加油　

香港眾志秘書長黃之鋒今早(29日)收到選舉主任正式通知，指他不符合候選人資格，提名無效。民主黨主席胡志偉表示對選舉主任的決定非常失望遺憾，指政府的行為對解開當前的政治困局百害而無一利，只會為目前的狀態添煩添亂、火上加油。 公民黨黨魁楊岳橋表示，黃之鋒被取消資格反映特區政府沒有從錯誤中學習，完全漠視市民對制度的不滿；亦反映港府已經完全不介意在國際面前出醜，「我很肯定政府做幾多事都好，都不會挽回市民的信心。

民主黨主席胡志偉表示對選舉主任的決定非常失望遺憾，指政府的行為對解開當前的政治困局百害而無一利，只會為目前的狀態添煩添亂、火上加油。（鄭榕笛攝）

胡志偉指黃之鋒在選舉提名期開始時已提出參選，經歷整整兩星期，選舉主任到今日確定不接納他的提名有效，從選舉主任提供的理據，很明顯是透過「讀心術」方式不信納黃的回答是尊重一國兩制。

胡認為，黃追求在一國兩制下的香港可獲得港人應有的保障，從他被取消資格的內容可以看到，黃在回覆時講明不支持港獨，但政府都不接受，就很明顯是從政治角度篩選黃之鋒的參選資格，「當你接到待選人這麼清晰的回應，你用一個不信納的態度去考慮其參選資格，將來的紅線也可以隨隨便便地劃出。」

胡又指出，原來的南區選舉主任因病請假換人，反映過程中有部份選舉主任覺得黃提供的文件和資料是應該合符情理可以參選，但政府高層覺得他在政治上沒有參選權利。認為有關做法後遺症非常大，令今次區選碰上巨大政治難題，「政治篩選的課題會否令選舉過程中有不必要的衝突，較早前政府和建制派經常講，如果混亂持續可能會取消區選或押後。」他認為黃被拒參選可能會導致亂局，而政府要負上全部責任。

公民黨黨魁楊岳橋表示，黃之鋒成為今次區選中唯一一個因為政府原因被取消資格的參選人，反映特區政府沒有從錯誤中學習，完全漠視市民對制度的不滿。（鄭榕笛攝）

公民黨黨魁楊岳橋表示，黃之鋒成為今次區選中唯一一個因為政府原因被取消資格的參選人，反映特區政府沒有從錯誤中學習，完全漠視市民對制度的不滿；亦是特區政府在國際面前，把香港最受國際認識的社會行動者粗暴DQ，反映港府已經完全不介意在國際面前出醜，「現在特區政府這樣做，香港人也會明白到，(選舉)充滿重重政治計算，我很肯定政府做幾多事都好，都不會挽回市民的信心。」