【逃犯條例】被撤換？林鄭：獲中央支持「四個月前是，今日都是」

林鄭政府修訂《逃犯條例》引發近4個月來的政治風暴，最終修例以撤回收場，示威衝突卻因警方被指濫暴久未平息。早前《金融時報》報道，指中央有意在明年三月撤換特首林鄭月娥。 林鄭今早（29日）被問及有關消息是否屬實時，她回應，一般不會批評揣測性報道；又稱，近4個月有不少針對政府和她本人的言論，她留意外交部已透過發言人澄清有關報道是「別有用心的傳言」，強調中央政府一直支持特區政府和她本人依法處理近來事情，「四個月前是，直至今日都是」。

林鄭表示「不會批評揣測性報道」；強調中央政府一直支持特區政府和她本人依法處理近來事情，「四個月前是，直至今日都是」。（梁鵬威攝）

林鄭今早出席行政會議前見記者，主動提及自己會非常認真落實此前宣讀的《施政報告》中提出的措施，並會適時匯報。她解釋，2019年《施政報告》的經濟部分，已提到香港將會進入非常嚴峻的經濟狀況，「當我們公布經濟增長第三季數字，會進入技術性衰退……2019年很可能全年負增長，做不到調低後的0%-1%預期增長」，她重申，經濟會情況嚴峻。

她補充，政府會密切關注經濟下行情況，不會等待財政預算案才公布紓緩措施，但就會與業界保持密切聯繫，聽到意見後也會作回應，她強調，「撐企業保就業是目標」。她亦呼籲，立法會跨黨派議員以社會福祉為依歸，財務委員會等立法會委員會恢復正常運作，批出撥款。

林鄭又稱，撐企業保就業只是「治標」工作，「治本」的工作是「遏止暴力」，讓社會恢復平靜；「當社會恢復平靜，我哋會加把勁做經濟方面工作」。她有稱，停止暴力是需要全社會支持，懇請社會支持特區政府和警隊遏止暴力。她提及，「看到星期日和昨晚的情況，暴徒隨便就找到藉口，做衝擊破壞商店等極端暴力行為」，她強調，警隊會繼續「嚴正執法」，追究違法行為，並稱「暴力衝擊讓我們無法做到治本局面」，呼籲社會各界不要合理化「少數暴徒」做的極端暴力行為。

至於關於中央打算撤回她的報道，林鄭就表示「不會批評揣測性報道」；強調中央政府一直支持特區政府和她本人依法處理近來事情，「四個月前是，直至今日都是」。