林鄭將出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式　或與習近平會面

近日有傳中央或會撤換行政長官，林鄭月娥今早(29日)強調中央一直支持港府及她本人「依法處理近來事情」。而林鄭將於10月31日至11月5日前往上海及南京出席活動，並與國家主席習近平同場，兩人或有機會會面。

出席上海、南京多個場合 並發表演說

林鄭將於10月31日到上海，11月1日主持「香港節2019─藝匯上海」開幕禮。當日林鄭會與上海市領導會面，並出席上海社會科學院舉行的2019年滬港文化創意合作會議。

11月2日，林鄭會轉去南京，出席第二屆蘇港融合發展峰會並致辭，以及見證香港貿易發展局與江蘇省簽署第七次蘇港合作聯席會議紀要和其他項目。

林鄭月娥將於10月31日至11月5日到訪上海及南京，出席一系列活動。（梁鵬威攝）

之後林鄭會再去上海，繼續參與11月4日「香港節2019─藝匯上海」的活動，並在11月5日出席出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式和虹橋國際經濟論壇，以及在以「人工智能與創新發展」為主題的分論壇上發言。

習近平將於進口博覽會暨經濟論壇演講

而商務部副部長王炳南宣布，習近平將於11月5日出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式和虹橋國際經濟論壇，並發表演講，即林鄭將會與習近平於同一場合出現，但暫未有官方消息兩日會否會面。

林鄭將於11月5日晚上返港，離港期間將由政務司司長張建宗署理行政長官職務。