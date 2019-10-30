【立法會】許智峯動議休會辯論黃之鋒被DQ　主席梁君彥拒批

香港眾志秘書長黃之鋒被選舉主任蔡亮裁定參選資格無效，民主黨立法會議員許智峯今日（30日）於立法會大會上，提出休會待續動議，要求辯論黃之鋒被DQ對當區選民政治權利的影響，立法會主席梁君彥以議題不具迫切性為由拒絕。

黃之鋒被選舉主任裁定取消參選資格，是今次區議會選舉中唯一因政治主張而被DQ的參選人。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會今早完成口頭質詢環節後，原定會進入午膳時間，民主黨許智峯突然要求引用《議事規則》第16段第2款，要求主席梁君彥休會辯論黃之鋒DQ的動議，梁君彥決定在午膳後處理。

許智峯表示，政府裁定黃之鋒的提名無效，或會影響參選人和當區選民的政治權利，影響整個區議會選舉的公正性，認為議題具迫切重要性，應作出討論。

梁君彥在恢復會議後表示，考慮到在區議會選舉舉行之前，議員可在不同渠道跟進有關議題，裁定該議題並不迫切，拒絕他的動議。許智峯反駁，對梁君彥而言「咩都唔迫切」，他認為參選人被DQ對香港人來說是個重要的議題，在大是大非下，議員連討論的空間也沒有，他懇請主席批准，讓議員討論選舉主任如何濫權及踐踏香港人的權利。

黃之鋒：立法會唔傾拎去聯合國傾

議會陣線毛孟靜表示，黃之鋒並非一般候選人，是國際知名的香港領袖，他被取消資格的過程曖昧，「議會有責任向全世界交代香港法治何以淪落到人治地步。」

黃之鋒在fb表示，既然立法會不討論他被DQ一事，「咪拎去聯合國傾」，稱他在未來數個月會把DQ篩選議員帶到國際社會。

黃之鋒參選海怡西選區，該區的候選人現有1號林浩波，2號新民黨陳家珮。