【DQ黃之鋒】稱會繼續政治參與　黃：踢唔到地方賽我咪踢世界杯

區議會選舉在即，香港眾志黃之鋒卻因政治立場，成為史上首位，亦是本屆唯一被選舉主任取消資格的區議會參選人。外界揣測，今次或象徵黃終身被剝奪參選權。黃之鋒出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，雖然他被取消參選資格，但同時國際社會也會因而對他有更大支持。 黃之鋒過往活躍於香港民主運動的國際連結工作，他指，儘管在香港他被終身剝奪政治權利，但他仍然會有自己的政治參與，「我噚晚臨瞓前我都同自己講，佢唔俾我體地方賽，我咪踢世界杯囉。」

黃之鋒表示，雖然他被取消參選資格，但同時國際社會也會因而對他有更大支持；又指，儘管在香港他被終身剝奪政治權利，但他仍然會有自己的政治參與，「我噚晚臨瞓前我都同自己講，佢唔俾我體地方賽，我咪踢世界杯囉。」（資料圖片/羅君豪攝）

黃之鋒表示，DQ他涉及程序公義問題，他提出選舉呈請的可能性相當大，但按照條例規定，有待選舉有結果後，他才可提出。他建議，另一名建制派候選人新民黨陳家珮也可提出選舉呈請，「提名期完咗成個禮拜，其他選區候選人抽晒選舉號碼，佢噚日先攞到……海怡東上週五已經掛橫幅，有候選人號碼……對陳家珮不公平……我強烈建議她做選舉呈請。」

他又稱，國際社會對支持香港抗爭、示威程度有多大，有不同程度考慮和觀點，但國際社會肯定理解公民選舉權和被選舉權的重要性，如今美國《香港人權民主法》的風頭火勢之下，DQ他，只會令國際社會更多關注香港。

他表示，據他的團隊統計，他被DQ後，有70多個國際傳媒報道，將他DQ，只會令國際社會更支持他。

他又說，「香港沒人都覺得我不是大台，也非領袖，最多是其中一位叫多人認識的抗爭者」，但北京卻「食古不化，用咸豐年代思維，仍然覺得我是港獨頭目」，他指，這反映北京懼怕年輕一代進入體制後，2047年需應對的東西越來越不簡單。

至於DQ事件會否引發國際社會制裁，黃則表示，《人權民主法》能否生效更重要，而制裁名單由美國總統決定，「法案如果唔通過，寫邊個名，例如制裁名單都冇用」，不過，他承認，法案對打壓人權的警察、高級公務員、特區官員都會構成一定壓力，而選舉主任被列入制裁名單也不會令他意外。他相信，原負責其參選資格裁決的選舉主任馬周佩芬突然休假，相信也與與國際社會壓力有關係。

他又認為，美國通過法案後，國際社會或有雪崩效應，骨牌式陸續立法，也不令人意外。

黃其後轉到港台出席電台節目《千禧年代》時表示，DQ他的決定，只會增加美國《香港人權民主法》通過的可能性，而如今法案只差總統簽署的最後一步，生效後，會衍生制裁機制。他形容，港府和北京是「搬起石頭砸自己的腳」，不允許他參加區議會選舉，卻同時應驗其打壓香港人參選權的指控，「北京同港府有關方面如何研判，我唸佢地要自己反省下啦。」

區議會選舉海怡西的候選人，除了陳家珮之外，還有民主派的林浩波，兩人已獲確認資格。