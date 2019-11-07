【區議會選舉2019】前運輸主任參選 ：政府不容易耍走我

區議會選舉投票餘下不足一個月，全港452個選區均罕見沒有「白區」。曾任公務員的毛家俊以政治素人之姿，代表民主派出選大埔滘選區，挑戰連續四屆自動當選的鄉事派陳笑權。 現時在小學教授中文科的毛家俊，曾在政府擔任運輸主任四年， 他笑指當年一腳踢包攬大小工作，摸清政府架構內不少魔鬼細節，現在做地區工作要與相關部門打交道也不容易被人耍走，「正是因為在(政府)入面做過，才知政府做事這麼『打橫嚟、唔合理』。

毛家俊2015年加入「大埔第九區發展關注組」的契機，亦從中認識了一班朋友和區議員，自此開始參與地區事務。(盧翊銘攝)

36歲的毛家俊自香港教育大學畢業後即投身教職，數年後轉職政府機構，四年時間擔任運輸主任及社會福利署行政助理，但有感工作氛圍不適合自己，人近中年又決定重拾本業，再執教鞭。



2015年，城規會意圖將大埔多幅綠化地改劃為房屋用途，包括毛家俊當時居住的住宅區，事件成為他加入「大埔第九區發展關注組」的契機，亦從中認識了一班朋友和區議員，自此開始參與地區事務。毛表示，當年經驗令他深感與居民溝通的重要性，「居民想知道政府的最新資訊，也想知道自己權益有無受損，區議員應擔任政府的橋樑。」

受區議員鼓勵挑戰白區

約一年前，毛家俊決心參加區選，源於眼見大埔很多選區有自動當選情況，看不過眼有部份區議員不做事又不落區，「既然要俾佢哋做，自己有心不如自己試下，畢竟自己有相關專業知識。」有民主派區議員鼓勵他挑戰白區，「當係一個挑戰，我自己都鐘意同人傾計，如果唔係都唔會選擇教書。都想接觸更多不同階層的人。」



毛家俊當年因難忍在政府機構的工作環境而請辭，但累積的工作經驗卻恰恰派上用場，「以前做運輸主任，負責大嶼山南部、離島區，當時做得最多的就是解答市民查詢，處理區議員投訴，負責寫傳媒新聞稿等等，甚至回應立法會的提問。」毛笑指，當時一腳踼做所有工作，非常辛苦，但總算摸清政府的運作流程，「正是因為在(政府)入面做過，才知政府做事這麼『打橫嚟、唔合理』。

大埔民主聯盟早前公布17人參選名單，包括六名競選連任的區議員，毛家俊是成員之一，他期望聯盟可以取得區議會內過半議席，即至少10席。(大埔民主聯盟facebook) 政府行政多「走盞位」耍走區議員 他舉例指，政府機構行事雖然有既定程序要依足，但落實執行時卻有不少魔鬼細節可供「走盞」。 「你要求增加巴士班次，政府可以答覆指已經做過相關調查，用數據拒絕你，但其實該調查可能不是最新做的，而且調查員按政府委託在指定時間、地點採取數據，調查未做都估到結果。」毛表示，和政府部門打交道，要事前自己搜集好數據和估算，增加說服力，才不容易被人耍走。



毛參選的大埔滘選區範圍較廣，很多地方都是原居民鄉村，他坦言落區不容易入村接觸村長，反而村民和新搬入的居民願意和他傾談。「有朋友、甚至學校校長都有問我驚唔驚俾人打，但我落區都會尊重傳統，不會特登攞大聲公入去叫口號」，他笑指大部分時間地區工作順利，居民態度友善。