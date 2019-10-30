【禁蒙面法】民主派就禁蒙面法提司法覆核明聆訊　眾籌385萬訟費

24名民主派議員於10月初入稟關於《禁止蒙面規例》和《緊急情況規例條例》，違反《基本法》及《香港人權法案條例》的司法覆核，高等法院明日(31日)起一連兩日開庭合併聆訊審議。 民主派會議召集人陳淑莊預料，案件將一路上訴至終審法院，訴訟費用至少高達500萬港元，24名民主派議員先合資150萬元，另再眾籌385萬元。

陳淑莊預料，聆訊無論哪一方勝訴，案件都會上訴至終審法院。（公民黨圖片）

民主派會議召集人陳淑莊表示，《禁止蒙面規例》生效影響廣泛，24名民主派議員曾向法庭申請暫時禁制令及司法覆核，法庭將就特首會同行政會議運用《緊急情況規例條例》提出的司法覆核申請進行為期兩日的合併聆訊。

她預料聆訊無論哪一方勝訴，案件都會上訴至終審法院，過程中會到英國索取御用大律師Dinah Rose QC的法律意見，估計整個訴訟費用至少高達500萬港元。

她指，24名民主派議員合資150萬支持，扣除眾籌平台的手續費用，需向公眾募捐385萬費用，期望能在三個月內籌得金額。

民主派委託三名會計界人士擔任眾籌基金信托人，陳淑莊解釋，籌得的款項將直接匯入律師行戶口，議員不會經手一分一毫，但為增加基金運作透明度，籌款平台運作後議員會向立法會秘書處作申報。如籌款有餘額，會平均分捐予612基金和守護公義基金。

公民黨郭榮鏗形容今次案件是香港回歸以來最重要的案件之一，希望香港人明白今次司法行動對憲制影響至關重要。民主派法律團隊由資深大律師李志喜及名譽資深大律師陳文敏代表。