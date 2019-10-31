外交部駐港公署批英《香港問題半年報告》　港府亦指不應干預

英國政府向英國國會提交《香港問題半年報告》，英國外相藍韜文（Dominic Raab）在報告中表示，不能縱容（Condoned）暴力行為，但同時指出香港警方以更具侵略性手法對付示者，表示關注香港示威者受到不人道對待。 中國外交部駐港特派員公署發言人反駁，指香港事務純屬中國內政，與英國無關。

外交部駐港公署表示，對英方一再「以所謂報告為幌子干預香港事務」，表示強烈不滿和堅決反對。

發言人表示，香港回歸中國22年，貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」高度自治方針。又表示香港居民享有比歷史上任何時候更廣泛的民主權利和自由，稱這是任何不帶政治偏見的人都無法否認的事實。

指英國將施政、執法與違法犯罪混為一談

發言人指英國報告顛倒黑白、是非不分，把香港特區政府依法施政和警察依法執法，同極端暴力份子違法犯罪混為一談，明裡暗裡為香港反對派和暴力示威者撑腰打氣。發言人批評這與香港社會要求止暴制亂、恢復秩序和法治的主流民意背道而馳，與英方應恪守的尊重中國主權和「一國兩制」原則背道而馳，與國際社會所有在港持份者的根本利益背道而馳。

外交部駐港公署表示，英國把香港特區政府依法施政和警察依法執法，同極端暴力份子違法犯罪混為一談。（資料圖片）

發言人又強調，英國屢屢拿《中英聯合聲明》說事，中方已多次表示，《聯合聲明》中規定的與英國有關的權利和義務都已經履行完畢。英方對回歸後的香港一無主權、二無治權、三無監督權，根本不存在任何所謂「責任」。

發言人稱，「英方以《聯合聲明》為幌子妄議香港事務」，是自說自話，不自量力，又「奉勸英方有關政客早日從昔日殖民帝國的幻夢中清醒過來」，尊重中國主權，尊守國際關係基本準則，停止干預香港事務和中國內政。

港府：基本法保障香港人權和自由

港府亦回應英國《香港問題半年報告》，表示保障人權和自由是特區政府的憲制責任。《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。除了《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。特區政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。

指警方一直保持克制 嚴格根據法律執法

港府發言人表示，留意到報告指出「示威者必須停止暴力」。發言人指出，過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部份活動最後演變成暴力違法事件，引致地區及民生設施遭到破壞，市民受到傷害。對此，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，盡快令社會恢復秩序。

發言人重申，外國政府不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。