【區議會選舉】百人街頭論民主　青年呼籲巿民投票：議會非無用

區議會選舉將於本月24日舉行，有巿民今天（2日）於荃灣廣場外以「選舉制度與我」為題舉辦講座，講解區議會選舉對民主運動的作用和影響，有逾200人參與。 有不少巿民發言表達對區選的看法，有年輕人認為議會並未必無用，只要民主派在區議會選舉席位過半，便能取得117張特首選委票，在特首選舉發揮更大影響力。

巿民於荃灣廣場外以「選舉制度與我」為題舉辦講座，講解區議會選舉對民主運動的作用和影響。（羅君豪攝）

市民關注普選特首的公平選舉制度

講座於晚上8時正開始，主持人向巿民講解香港的選舉制度，其後播放一套關於香港選舉制度的紀錄片，最後有1小時予巿民自動發言。

有巿民發言時提到若香港有真普選選舉特首，屆時應以甚麼方式進行選舉，是否應以美國的選舉人票方式選出特首，還是採納法國的兩輪投票制，阻止鎅票情況，該名巿民呼籲港人多思考成功爭取民主後，如何產生公平的選舉制度。

會上有人關注普選特首的選舉制度是否公平，亦有人表示只要泛民贏得區選，就能得到117張特首選委票。（羅君豪攝）

泛民區選若勝 特首選舉影響力增

一名女街坊則呼籲，若碰上「藍營」的支持者，應嘗試說服對方轉投「黃營」，認為只要有理就能講得通，強調不要放棄任何一個可改變社會的機會。

有年輕人發言時表示，議會並未必無用，只要民主派在區選過半，便能取得117張特首選委票，在特首選舉發揮更大影響力，同時已能確保地區撥款用得其所。