韓正見林鄭：極端暴力全世界不容忍　止暴制亂是司法機構共同責任

主管港澳事務的國務院副總理韓正，今日（6日）在北京接見特首林鄭月娥，是反修例風波以來二人首次正式會面。韓正表示，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰一國兩制底線，形容極端的暴力破壞活動，在當今世界任何國家及社會都不能容忍及接受。 韓正指，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定，強調中央一如既往堅定支持特區政府和警隊。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，在北京接見特首林鄭月娥。（資料圖片）

冀林鄭月娥牢記習近平囑託

身兼港澳工作協調小組組長的韓正，今早在北京釣魚台國賓館接見特首林鄭月娥，二人笑容滿面地握手約6秒，韓正之後再逐一與政制及内地事務局局長聶德權、特首辦主任陳國基等人握手。參與會見的包括國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民等。

韓正在開場白表示，國家主席習近平早前在上海親自會見林鄭月娥，充分肯定她和特區政府工作，對她表示殷切勉勵，希望林鄭月娥牢記囑託，帶領香港管治團隊再出發再前進。

韓正指，近5個月來修例風波演變成持續不斷的暴力活動，「這種極端的暴力破壞活動，在當今世界任何國家及社會都不能容忍、不能接受的。」他表示，暴力破壞活動和激進分裂勢力的出現，已遠遠超出了法律和道德底線，破壞了香港的一國兩制和繁榮肯定，傷害了香港社會的整體利益，和廣大市民的切身利益。

面對不斷暴力行為，韓正指，林鄭月娥率領特區政府做大量艱辛工作，中央對此深有體會，她千方百計穩控局勢，中央表示高度信任，對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定。他又說，當前暴力活動持續，止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識，希望社會進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。

習近平日前接見林鄭月娥。(新華社)

中央支持更積極措施解決住房問題

韓正又提及四中全會內容，要嚴格依照憲法和基本法來管治香港及澳門，維護港澳長期繁榮穩定，同時指出特區政府維護國家安全的法律制度和政策。中央對貫徹一國兩制基本方針是堅定不移的，對維護一兩制的基本國策是充滿信心的。



韓正表示，注意到香港社會希望政府解決民生問題，中央全力支持港府採取更加積極、有效的舉措，來解決民生問題，特別是香港社會反應強烈的中低收入家庭住房問題，年輕人的住房問題，相信特區政府一定會採取有力的措施解決。

林鄭：痛心市民在「鬥爭」中受傷害

林鄭月娥回應指，反修例風波已經持續5個月，特區政府很早階段已暫緩修例工作，但示威沒有停下來，而且暴力程序愈演愈烈，遠遠超過和平示威和爭取自由民主的意義，香港受到的傷害很大。她表示，作為行政長官，看到很多市民在「鬥爭」裡面受到傷害，看到很多學生都受到影響，拘捕超過3,000人之中有超過三份之一是學生，她感到非常傷心。看到香港社會本來有不錯的經濟發展勢頭，現在受到很大影響，她也感到非常痛心。

林鄭表示，她和特區政府有堅定決心要盡快把暴力停下來，讓香港社會回復平靜，就像韓正所說讓香港從新出發。在止暴制亂的工作之中，港府肯定堅持一國兩制的方針，也是堅守法治，因為兩方面都是香港繁榮肯定的基礎。

林鄭又提到香港的經濟出現很大問題，2019年第3季經濟增長按年下降2.9%。雖然香港政府已經推出了支持中小企等措施，但最根本還是要回復社會秩序和治安，讓各行各業繼續發展。她代表香港政府感謝韓正提到中央政府支持港府的工作，希望下午的粵港澳大灣區建設領導小組（領導小組）第三次全體會議帶來好成果。