【何君堯遇襲】同區候選人盧俊宇譴責暴力：何也是普通市民　

屯門樂翠選區候選人何君堯今早擺街站時，遭一名年約30歲的兇徒用刀刺傷，送院治理。何君堯其後在微博發帖，指多謝各界關心，又斥競選秩序蕩然無存。與何君堯同一選區的對手之一盧俊宇則對襲擊事件予以強烈譴責，認為在社區內任何人被暴力對待以致受傷，都是不能接受，並誠心祝福何君堯早日康復，同時對過往發生警察對記者及示威者、甚至普通市民的暴力亦表示絕不能接受。

區議會選舉候選人何君堯今早遇襲受傷送院。 （網上圖片）

「同一把尺下，任何暴力都要關注」

同區候選人盧俊宇對於今早（6日）何君堯在社區被襲給予強烈譴責，他認為何君堯在候選人身份的前提下也是一名普通市民，因此在社區內無論誰在任何原因下被暴力對待，導致市民受傷是不能接受。對此事件，他誠心祝福何君堯早日康復。但同時他對過往發生警察對記者和示威者，甚至普通市民的暴力表示這是絕不能接受。他更認為在200萬人的616遊行下，香港政府完全漠視「200萬+1」理性和平市民的心聲和民意，是最大的暴力。他指：「香港喺法治社會，基於同一把尺下，任何暴力都要關注。」

曾收恐嚇電話 強調不棄選

對於近日區選將近，不少遇襲事件發生。他指出，過往也曾試過收到恐嚇電話，要求他退選區議會，也有團隊成員曾被跟蹤。對此他也感到擔心：「當然擔心，今次區議會選舉有流血事件、好似想攞人命嘅情況出現。」但他強調不會因為這些事而放棄參選：「唯有小心啲，人多安全，喺擺街站嘅時候一眼關七，留意多啲，安全最重要，保護市民同團隊避免受傷害為重。」