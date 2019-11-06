【何君堯遇襲】網民質疑造假　鍾國斌：不值得為區選捱一刀

建制派立法會議員何君堯今早(6日)被人持刀襲擊，有網民質疑事件是「台灣陳水扁」翻版，更有人認為何自導自演受傷事件，為建制派押後區選鋪路。 自由黨黨魁鍾國斌認為事件不可能造假，因為何是地區直選的立法會議員，不值得為了區議會選舉「捱一刀」，而且危險性太大，如果中刀位置插歪會出人命，「駛唔駛搏成咁？」鍾又認為，兇徒當場被捕，日後要面臨刑事檢控及入獄，「你安家費俾我幾多先？」

斌認為事件不可能造假，因為何是地區直選的立法會議員，不值得為了區議會選舉「捱一刀」，而且危險性太大，如果中刀位置插歪會出人命，「駛唔駛搏成咁?」（資料圖片/高仲明攝）

被問到候選人落區應否增強保護措施，鍾國斌坦言沒有太多措施可做，「你在明別人在暗，要襲擊你的話任何時刻都可以襲擊你。」他亦不認同要因此而押後區選，因推遲不代表施襲事件不會再出現，「快快搞掂算數，拖多兩星期又要在街上多逗留兩星期，風險更大。」

經民聯林健鋒指，有政黨已向選舉管理委員會反映事件，惟選管會初步回該會將事件轉介警方處理，林健鋒不滿指「咁係咩意思?」，認為選管會應正面回應如何關理選舉期間發生暴力事件。

何君堯早上於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲，兇手當場被捕。據網上片段，事發時疑兇手持鮮花走向何君堯，並表示支持何君堯，期間何與對方握手及接過鮮花。疑兇稱希望與何合照，其間他在袋內取出長刀，並插向何君堯近胸口位置。

兇手隨即被多人制服在地面，負傷的何君堯亦有幫忙將疑犯制服。事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。

屯門樂翠選區參選人包括民主黨盧俊宇及報稱無黨派的蔣靖雯。