【逃犯條例】葉國謙指應更高壓止暴　不敢講警員「無打錯人」

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，警民衝突無日無之。行政會議成員、民建聯葉國謙接受港台節目《千禧年代》訪問時批評，「暴徒」在鄰近民居的地方扔擲燃燒彈和縱火，認為警隊對「暴民」應更高壓，不能手軟。 葉國謙指警隊角色被動，若無事發生也根本不想出動，警隊只是希望維持社會秩序，不過指自己不敢講警員在行動中完全「無打錯人」、「無捉錯人」，若有人認為任何警員在執法使用過度武力，可透過現有機制投訴。

葉國謙批評，「暴徒」在鄰近民居的地方扔擲燃燒彈和縱火，認為警隊對「暴民」應更高壓，又指對「暴徒」不能手軟，他認為警方最近更主動出擊，包括提早進入商場執法。（資料圖片／林若勤攝）

葉國謙表示，民建聯過百個地區辦事處被破壞，部分甚至被破壞三至四次，指過去香港社會不能接受暴力，惟部分市民近期對暴力容忍度增加，沒有以最嚴烈譴責，認為這些破壞行為損害港人引以為傲的法治精神。他呼籲「和理非」、不同政見人士要以和平表達方式，過往遊行都係和平，完咗仲係一個好乾淨嘅地方，呢啲就係香港嘅核心價值。」

他又指，「暴徒」在鄰近民居的地方扔擲燃燒彈和縱火，認為警隊對「暴民」應更高壓，又不能手軟，他認為警方最近更主動出擊，例如提早進入商場執法。

主持人提到有聲音指市民不譴責示威者暴力，是緣於警方和政府更暴力。葉國謙認為警隊角色被動，若無事發生根本不想出動，警隊也只是希望維持社會秩序，但他直言不敢講警員在行動中完全「無打錯人」、「無捉錯人」，「你話警方行動無任何過咗嘅暴力，我唔敢講。」葉國謙指，若有人認為任何警員在執法使用過度武力，可透過現有機制投訴，他特別呼籲中大女學生吳傲雪就懷疑被警員性侵事件作投訴。

習讚林鄭可遏止特首換人謠言

對於國家主席習近平日前表示，對特首林鄭月娥高度信任和充分肯定，身兼港區人大代表的葉國謙認為，習近平的讚賞不會不出自真心，其言論旨在遏止更換特首的謠言。他認為，林鄭或其他官員落台亦不能解決當前政治問題，而以他了解所有官員、行會成員也是一條心為香港，不是戀棧權位。